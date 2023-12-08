68-летний Кевин Костнер встречается с певицей моложе себя на 20 лет — СМИ

Актер недавно развелся со своей предыдущей женой и уже успел найти ей замену.

68-летний актер Кевин Костнер, известный ролью в фильме "Йеллоустоун" появился в компании 48-летней певицы Джуэл. Фото опубликовало издание TMZ.

Кевин Костнер лишь спустя несколько месяцев назад разошелся со своей избранницей Кристин Баумгартнер.

На изображениях видно, как Кевин обнял звезду за талию, когда она сидела у него на коленях во время визита на остров Неккер Ричарда Брэнсона на Британских Виргинских островах.

Они оба были там, чтобы посетить теннисный сбор средств для Фонда вдохновляющих детей, основанного Джуэл.

Кевин был гостем на мероприятии и выглядел довольным, что ему составила компанию младшая на 19 лет певица.

Издание также сообщило, что пара вместе летала на Карибы, но пока держит свой роман в тайне.

Связь между Кевином и Джуэл произошла после тяжелого периода для Кевина, который занимался сложным разводом со своей бывшей женой Кристин, которой также 49 лет.

Кевин Костнер встречается со значительно более молодой певицей Джуэл Кевин Костнер встречается со значительно более молодой певицей Джуэл

Известно, что Джевел также была замужем, и ее 12-летний сын родился от ее брака с профессиональным ковбоем Тайю Мюрреем. Они поженились в 2008 году, но развелись через шесть лет.

Отметим, что в сентябре Кевин и Кристин наконец-то пришли к согласию относительно борьбы за опеку и развод. Они являются родителями троих подростков: Кейдена, которому 16 лет, Хейс, которой 14 и Грейс, которой 13.

Суд обязал Кевина выплачивать Кристин ежемесячные алименты в размере 63 209 долларов, что намного меньше, чем 248 000 долларов, которые она изначально требовала. Он также предложил платить 30 000 долларов в месяц за аренду дома после того, как она освободит их поместье.

Тем временем, Кристин обязали заплатить 14 тысяч долларов Кевину гонорара за развод.

Судья также объявил, что условия их добрачного договора 2004 года будут выполняться, в котором изначально говорилось, что Кристин получит от Кевина 1,5 миллиона долларов, если они разведутся.

Напомним, Джордж и Амаль Клуни держались за руки на красной дорожке.