Бездетный миллиардер решил усыновить своего 51-летнего садовника и сделать его наследником

На пути к усыновлению Николя Пюэш, внук основателя люксового дома моды Hermès, может столкнуться с рядом препятствий. Это и его семья, и обязательства перед благотворительными организациями, и законодательство Швейцарии, где не так просто усыновить совершеннолетнего.

80-летний Николя Пюэш, неженатый и бездетный наследник Тьерри Эрмеса, основавшего роскошный дом моды Hermès в 1837 году, придумал, кому оставить свое огромное состояние. Он планирует усыновить 51-летнего бывшего садовника "скромной марокканской семьи", который раньше работал у него, пишет швейцарское издание Tribune de Genève.

Состояние Пюэша, которому принадлежит около 5–6% компании, оценивается в сумму от 9 до 10 миллиардов швейцарских франков (от 10,3 до 11,4 миллиарда долларов), что ставит его в число самых богатых людей Швейцарии. Он уже занялся решением вопроса наследства в пользу марокканца и нанял команду юристов, чтобы помочь ему в этом процессе, сообщает Tribune de Genève. Кроме того, мужчина занимается перераспределением списка благотворителей, которым хотел завещать часть своего имущества.

Садовник, личность которого неизвестна, женат на испанке, у пары – двое детей. Он может унаследовать половину богатства Пюэша. Миллиардер уже передал ему ключи от недвижимости в Марракеше (Марокко) и виллы в Монтре (Швейцария) на общую сумму 5,5 миллиона евро (5,9 миллиона долларов). В случае получения наследства, экс-садовник и его семья только на дивидендах от активов Пюэша смогут получать около 40 миллионов евро в год.

Представители Hermès пока никак не прокомментировали это.

Николя Пюэш – один из самых богатых людей в Швейцарии Фото: BERNARD BISSON

Семейные войны

У многих возник вопрос о мотивах такого поступка миллиардера. Как оказалось, у него есть причины, по которым он не горит желанием оставлять деньги родственникам. В 2014 году наследник Hermès покинул наблюдательный совет компании при неприятных обстоятельствах после того, как конкурент модного бизнеса LVMH приобрел 23% Hermès в рамках поглощения, в основном тайного. Другие члены семьи Пюэша создали холдинговую компанию со своими акциями, чтобы заблокировать поглощение LVMH, хотя Николя сохранил свою долю.

LVMH и основатель Бернар Арно позже согласились продать свои акции компании и договорились больше не покупать их в течение пяти лет. Однако вражда, похоже, внесла серьезный раскол между Пюэшем и другими членами семьи.

"Он ушел в отставку, потому что в течение нескольких лет чувствовал себя осажденным членами своей семьи, которые нападали на него на нескольких фронтах, не только в отношении LVMH. У него был очень плохой опыт, он чувствовал себя очень плохо и неоднократно подвергался резкой критике, хотя он очень привязан к Hermès", – заявлял прессе представитель миллиардера.

Большая передача богатства

Согласно исследованию швейцарского банка UBS, Пюэш входит в более широкую группу миллиардеров, планирующих передать в ближайшие десятилетия состояние в размере 5,2 триллиона долларов США в рамках передачи большого богатства. Эти миллиардеры обычно делят свое богатство между потомками и благотворительными целями, в то время как многие договариваются о передаче контроля над своими прибыльными компаниями членам семьи.

Однако Пуэш, похоже, стал первым, кто отказался от этой условности в пользу человека, который, по-видимому, произвел большое впечатление на его жизнь.

Смелым планам Пуэша по передаче своего состояния бывшему садовнику через усыновление мешают препятствия. Хотя это не является аномалией, усыновление взрослого происходит крайне редко, а требования для этого в Швейцарии, где проживает Пюэш, весьма непростые. Совершеннолетний может усыновить другого совершеннолетнего, если он прожил с ним не менее года, когда усыновленный был еще несовершеннолетним, согласно законодательству.

Наследнику-миллиардеру также придется преодолеть благотворительные обязательства. Предполагается, что Пюэш ранее заложил свое состояние в рамках пакта о преемственности Isocrates, фонда, созданного им в 2011 году и занимающегося борьбой с дезинформацией.

Чтобы выполнить свое обещание, данное Isocrates, Пюэшу предстоит столкнуться с жестокой борьбой, подобной той, которую он вел с членами своей семьи десять лет назад. Представитель фонда уже заявил СМИ, что Isocrates выступает против расторжения этого контракта.

"С юридической точки зрения резкое и одностороннее расторжение договора о наследстве представляется ничтожным и необоснованным", – говорится в заявлении.

Как информируют некоторые издания, усыновление рассматривается как юридический обходной путь, позволяющий помешать фонду оспаривать некоторые права Пюэша.

Ранее Фокус писал, что правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала свои акции почти за $1 млрд ради экологии.