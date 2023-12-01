Природа превыше всего: правнучка основателя Lego продала свои акции почти за $1 млрд ради экологии

По информации СМИ, миллиардерша, наследница компании Lego отказалась от состояния ради охраны окружающей среды.

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Одна из миллиардеров-наследниц семейного состояния компании Lego, 47-летняя Софи Кирк Кристиансен, продала долю своих акций, чтобы сосредоточиться на экологических проектах. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, правнучка основателя компании продала 4 миллиона акций за 6,32 миллиарда крон (930 миллионов долларов) компании Kirkbi A/S, которая контролирует датского производителя игрушек.

"Ранее в этом году Софи Кирк Кристиансен договорилась с другими акционерами продать небольшую часть своих акций Киркби, чтобы посвятить большую часть своего времени и ресурсов ряду природоохранных проектов", — уточнили в Kirkbi.

Вырученные средства были выплачены в виде дивидендов, а акции аннулированы Kirkbi, а это означает, что другие члены семьи увеличили свои доли в семейной фирме. Об этом в четверг, 30 ноября, было сообщено по электронной почте.

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Владельцы Lego — что известно

Компания Kirkbi владеет 75% акций Lego, а также долями в ряде компаний, облигациями и недвижимостью. Ее активы выросли примерно до 166 миллиардов крон, главным образом благодаря росту прибыли Lego, который превратился в крупнейшую в мире компанию по производству игрушек. Томас Кирк Кристиансен, брат Софи, занял пост главы Kirkbi после того, как их отец, Кьельд Кирк Кристиансен, ушел в отставку в начале 2023 года.

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Напомним, энтузиаст Стефан Вайнерт создал рабочую копию огромного дизельного двигателя V16. Он построен из конструктора Lego и поражает вниманием к деталям.

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