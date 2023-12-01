Довкілля понад усе: правнучка засновника Lego продала свої акції майже за $1 млрд заради екології

За інформацією ЗМІ, мільярдерка, спадкоємиця компанії Lego відмовилася від статків заради охорони довкілля.

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Одна з мільярдерок-спадкоємиць сімейних статків компанії Lego, 47-річна Софі Кірк Крістіансен, продала частку своїх акцій, аби зосередитися на екологічних проєктах. Про це повідомляє Bloomberg.

Як стало відомо агентству, правнучка засновника компанії продала 4 мільйони акцій за 6,32 мільярда крон (930 мільйонів доларів) компанії Kirkbi A/S, яка контролює данського виробника іграшок.

"Раніше цього року Софі Кірк Крістіансен домовилася з іншими акціонерами продати невелику частину своїх акцій Кіркбі, щоб присвятити більшу частину свого часу та ресурсів низці природоохоронних проєктів", — уточнили в Kirkbi.

Виручені кошти були виплачені у вигляді дивідендів, а акції анульовані Kirkbi, а це означає, що інші члени сім'ї збільшили свої частки у сімейній фірмі. Про це у четвер, 30 листопада, було повідомлено електронною поштою.

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Власники Lego — що відомо

Компанія Kirkbi володіє 75% акцій Lego, а також частками у низці компаній, облігаціями та нерухомістю. Її активи зросли приблизно до 166 мільярдів крон, головним чином завдяки зростанню прибутку Lego, який перетворився на найбільшу у світі компанію з виробництва іграшок. Томас Кірк Крістіансен, брат Софі, обійняв посаду голови Kirkbi після того, як їхній батько, К'єльд Кірк Крістіансен, пішов у відставку на початку 2023 року.

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Нагадаємо, ентузіаст Стефан Вайнерт створив робочу копію величезного дизельного двигуна V16. Він побудований з конструктора Lego та вражає увагою до деталей.

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