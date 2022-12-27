З конструктора LEGO збудували величезний дизельний двигун (відео)
У двигуні не використовується клей чи альтернативні методи кріплення. Весь проєкт складається з оригінальних деталей LEGO.
Ентузіаст Стефан Вайнерт створив робочу копію величезного дизельного двигуна V16. Він побудований з конструктора LEGO та вражає увагою до деталей. Відео з демонстрацією проєкту опублікували на YouTube-каналі Beyond the Brick.
Стефан Вайнерт уникає у своїх творіннях використання клею чи альтернативних методів кріплення. Він завжди використовує лише стандартні деталі LEGO.
На відео показано два елементи, які створив ентузіаст. Одна з них — рядний шестициліндровий морський двигун. У нього повністю робочі колінчастий вал та поршні.
Вайнерт показав впускний колектор, який проходить від турбокомпресора через проміжний охолоджувач прямо до циліндрів. Двигун обертається за допомогою електродвигунів.
Другим проєктом ентузіаста стала копія дизельного V16. Вайнерт доповнив його радіатором та вентилятором спереду. Він встановив двигун на репліку 40-колісного тягача з причепом та оснастив вантажівку повністю шарнірною підвіскою.
Раніше Фокус писав, що ентузіасти показали у роботі мініатюрний двигун V8 з нагнітачем.