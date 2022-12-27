З конструктора LEGO збудували величезний дизельний двигун (відео)

У двигуні не використовується клей чи альтернативні методи кріплення. Весь проєкт складається з оригінальних деталей LEGO.

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Ентузіаст Стефан Вайнерт створив робочу копію величезного дизельного двигуна V16. Він побудований з конструктора LEGO та вражає увагою до деталей. Відео з демонстрацією проєкту опублікували на YouTube-каналі Beyond the Brick.

Стефан Вайнерт уникає у своїх творіннях використання клею чи альтернативних методів кріплення. Він завжди використовує лише стандартні деталі LEGO.

На відео показано два елементи, які створив ентузіаст. Одна з них — рядний шестициліндровий морський двигун. У нього повністю робочі колінчастий вал та поршні.

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Вайнерт показав впускний колектор, який проходить від турбокомпресора через проміжний охолоджувач прямо до циліндрів. Двигун обертається за допомогою електродвигунів.

[ + – ] Обидва двигуни з LEGO працюють практично так само, як і справжні

Другим проєктом ентузіаста стала копія дизельного V16. Вайнерт доповнив його радіатором та вентилятором спереду. Він встановив двигун на репліку 40-колісного тягача з причепом та оснастив вантажівку повністю шарнірною підвіскою.

Раніше Фокус писав, що ентузіасти показали у роботі мініатюрний двигун V8 з нагнітачем.