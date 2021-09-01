Bugatti Chiron, робот-гітарист, житловий будинок: інженери зібрали неймовірні конструкції з Lego (відео)

Для когось Lego — це просто набір пластикових деталей, але для інженерів конструктор став матеріалом для створення авто люкс-класу, сільгосп-роботів, мосту і навіть справжнього дому.

Видання Interesting Engineering на своєму YouTube-каналі опублікувало відеопідбірку найбільш захоплюючих конструкцій, створених за допомогою Lego.

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Lego, як відомо, — це конструктор, що складається з пластикової цегли різного кольору, фігурок та інших деталей. Конструктор дозволяє створити безліч різноманітних об'єктів, навіть такі, які матимуть вигляд реальних авто. Наприклад, з його допомогою інженери смоги спорудити корпуси для Bugatti Chiron, Toyota Camry і Volvo XC90. Найдивовижніше, що машини були на ходу і не розсипалися при русі. У відеоролику, опублікованому Interesting Engineering, це прекрасно видно.

Але це не межа. Lego навіть зміг стати будівельним матеріалом для зведення житлового будинку та копії лондонського Тауерського мосту.

А ще за допомогою конструктора був створений робот-гітарист, який може зіграти будь-яку мелодію на ритм-гітарі, при цьому володіючи всього 4-а акордами. З його творчістю ви можете ознайомитися, переглянувши ролик.

Також на відео відображена робота сільгосп-бота, що збирає і упаковує сіно, працюючого крісла для людей з інвалідністю, споруда величезної вежі. Крім того, з конструктора споруджували електродвигун і редуктор для збірки електромеханічних іграшок. На жаль, у відеоогляд він не потрапив.

"Все, що створено за допомогою т, можна розібрати, а деталі можна використовувати повторно, щоб створити щось нове і захоплююче", — пише видання.

Згідно з даними Вікіпедії, за станом на липень 2015 року було вироблено 600 млрд деталей Lego.

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