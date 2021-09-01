Bugatti Chiron, робот-гитарист, жилой дом: инженеры собрали невероятные конструкции из Lego (видео)

Для кого-то Lego — это просто набор пластиковых деталей, но для инженеров конструктор стал материалом для создания авто люкс-класса, сельхоз-роботов, моста и даже настоящего дома.

Издание Interesting Engineering на своем YouTube-канале опубликовало видеоподборку самых захватывающих конструкций, созданных при помощи Lego.

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Lego, как известно, — это конструктор, состоящий из пластиковых кирпичиков разного цвета, фигурок и других деталей. Конструктор позволяет создать множество разнообразных объектов, даже такие, которые будут соответствовать реальным авто. Например, с его помощью инженеры смоги соорудить корпусы для Bugatti Chiron, Toyota Camry и Volvo XC90. Самое удивительное, что машины были на ходу и не рассыпались при движении. В видеоролике, опубликованном Interesting Engineering, это прекрасно видно.

Но это не предел. Lego даже смог стать строительным материалом для возведения жилого дома и копии лондонского Тауэрского моста.

А еще при помощи конструктора был создан робот-гитарист, который может сыграть любую мелодию на ритм-гитаре, при этом владея всего 4-я аккордами. С его творчеством вы можете ознакомиться, просмотрев ролик.

Также на видео запечатлена работа сельхоз-бота, собирающего и упаковывающего сено, действующего кресла для людей с инвалидностью, постройка огромной башни. Кроме того, из конструктора сооружали электродвигатель и редуктор для сборки электромеханических игрушек. К сожалению, в видеообзор он не попал.

"Все, что создано с помощью т, можно разобрать, а детали можно использовать повторно, чтобы создать что-то новое и захватывающее", — пишет издание.

Согласно данным Википедии, по состоянию на июль 2015 года было произведено 600 млрд деталей Lego.

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