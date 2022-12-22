Ентузіасти створили робочий мініатюрний двигун V8 із нагнітачем (відео)

Купити маленький двигун може будь-хто. Мініатюрний механічний нагнітач видає характерний звук під час роботи.

Related video

Майстри з компанії з виробництва мініатюрних двигунів для радіокерованих моделей Toyan показали свій новий витвір. Це робочий V8 із механічним нагнітачем, що видає звук справжнього високопродуктивного двигуна. Відео роботи двигуна опублікували на YouTube каналі JohnnyQ90.

Toyan пропонує кілька мініатюрних двигунів для самостійного збирання, а також повністю зібрані. Вони працюють так само, як і реальні.

На один із мініатюрних V8 встановили механічний компресор, який видає характерний звук під час роботи. У компанії не розповіли, чи продаватимуть його своїм клієнтам.

Щоб встановити нагнітач двигуна, довелося модернізувати. Майстри виготовили нову кришку водяного насоса та замінили деякі інші деталі.

[ + – ] Мініатюрний двигун працює практично так само, як і справжній

Після встановлення нагнітачів на нього встановили ремінь ГРМ. Завдання виявилося не таким і простим через велику кількість роликів і валів.

Важливо

Умілець відтворив неймовірний концепт Audi із дерева для своєї дочки (відео)

Двигун успішно впорався з випробуваннями. Він швидко реагує на педаль акселератора. Єдиною проблемою стало те, що V8 іноді втрачає оборону на повному ході. Майстри планують усунути цей недолік, скоригувавши подачу палива.

Раніше Фокус писав, що ентузіаст зі своєю командою створили найнижчий автобудинок у світі.