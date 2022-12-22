Энтузиасты создали рабочий миниатюрный двигатель V8 с нагнетателем (видео)

Купить маленький двигатель может любой желающий. Миниатюрный механический нагнетатель издает характерный звук во время работы.

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Мастера из компании по производству миниатюрных двигателей для радиоуправляемых моделей Toyan показали свое новое творение. Это рабочий V8 с механическим нагнетателем, который издает звук настоящего высокопроизводительного мотора. Видео работы двигателя опубликовали на YouTube-канале JohnnyQ90.

Toyan предлагает несколько миниатюрных двигателей для самостоятельной сборки, а также полностью собранные. Они работают практически так же, как и настоящие.

На один из миниатюрных V8 установили механический компрессор, который издает характерный звук во время работы. В компании не рассказали, будут ли продавать его своим клиентам.

Чтобы установить нагнетатель, двигатель пришлось модернизировать. Мастера изготовили новую крышку водяного насоса и заменили некоторые другие детали.

[ + – ] Миниатюрный двигатель работает практически так же, как и настоящий

После установки нагнетателя на него установили ремень ГРМ. Задача оказалась не такой и простой из-за большого количества роликов и валов.

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Двигатель успешно справился с испытаниями. Он быстро реагирует на педаль акселератора. Единственной проблемой стало то, что V8 иногда теряет оборону на полном ходу. Мастера планируют устранить этот недостаток, скорректировав подачу топлива.

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