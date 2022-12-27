Из конструктора LEGO построили огромный дизельный двигатель (видео)

В двигателе не используется клей или альтернативные методы крепления. Весь проект состоит из оригинальных деталей LEGO.

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Энтузиаст Стефан Вайнерт создал рабочую копию огромного дизельного двигателя V16. Он построен из конструктора LEGO и поражает вниманием к деталям. Видео с демонстрацией проекта опубликовали на YouTube-канале Beyond the Brick.

Стефан Вайнерт избегает в своих постройках использование клея или альтернативных методов крепления. Он всегда использует только стандартные детали LEGO.

На видео показаны две постройки, которые создал энтузиаст. Одна из них — морской рядный шестицилиндровый морской двигатель. У него полностью рабочие коленчатый вал и поршни.

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Вайнерт показал впускной коллектор, который проходит от турбокомпрессора через промежуточный охладитель прямо к цилиндрам. Двигатель вращается при помощи электромоторов.

[ + – ] Оба двигателя из LEGO работают практически так же, как и настоящие

Вторым проектом энтузиаста стала копия дизельного V16. Вайнерт дополнил его радиатором и вентилятором спереди. Он установил двигатель на реплику 40-колесного тягача с прицепом и оснастил грузовик полностью шарнирной подвеской.

Ранее Фокус писал, что энтузиасты показали в работе миниатюрный двигатель V8 с нагнетателем.