Из конструктора LEGO построили огромный дизельный двигатель (видео)
В двигателе не используется клей или альтернативные методы крепления. Весь проект состоит из оригинальных деталей LEGO.
Энтузиаст Стефан Вайнерт создал рабочую копию огромного дизельного двигателя V16. Он построен из конструктора LEGO и поражает вниманием к деталям. Видео с демонстрацией проекта опубликовали на YouTube-канале Beyond the Brick.
Стефан Вайнерт избегает в своих постройках использование клея или альтернативных методов крепления. Он всегда использует только стандартные детали LEGO.
На видео показаны две постройки, которые создал энтузиаст. Одна из них — морской рядный шестицилиндровый морской двигатель. У него полностью рабочие коленчатый вал и поршни.
Вайнерт показал впускной коллектор, который проходит от турбокомпрессора через промежуточный охладитель прямо к цилиндрам. Двигатель вращается при помощи электромоторов.
Вторым проектом энтузиаста стала копия дизельного V16. Вайнерт дополнил его радиатором и вентилятором спереди. Он установил двигатель на реплику 40-колесного тягача с прицепом и оснастил грузовик полностью шарнирной подвеской.
Ранее Фокус писал, что энтузиасты показали в работе миниатюрный двигатель V8 с нагнетателем.