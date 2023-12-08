Кейт Миддлтон привела принцессу Шарлотту на рождественский концерт в прошлогодней одежде

Принцесса Шарлотта наследует свою мать, которая не стесняется появляться на публике в одних и тех же нарядах.

Кейт Миддлтон, известная своей любовью появляться на публике в одних и тех же нарядах по несколько раз, с младых ногтей приучает свою восьмилетнюю дочь, принцессу Шарлотту, к осознанному потреблению. Например, многодетная мать покупает ей одежду бюджетных марок, которая потом моментально разлетается с полок магазинов. Она также не стесняется надевать юную принцессу в те вещи, в которых та появлялась на публике. Очередное тому подтверждение – образ принцессы Шарлотты на концерте рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве.

Девочка выглядела точно так же, как в прошлом году.

Принцесса Шарлотта с матерью и братом Фото: Getty

На рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве Шарлотта прибыла в бордовом пальто от Trotters Childrenswear стоимостью 160 фунтов. Красивое, элегантное классическое пальто изготовлено из 100% шерсти. Оно имеет бархатную отделку в тон на воротнике, карманах и соответствующие бархатные пуговицы. Ансамбль она дополнила черными плотными колготками и туфельками на плоской подошве.

Так принцесса Шарлотта выглядела в прошлом году на рождественском концерте Фото: Getty Images

Старший брат Шарлотты, принц Джордж, выглядел солидно в темном брючном костюме, галстуке и светлой рубашке, а вот пятилетний Луи был менее формален. На нем было черное короткое пальто, джинсы и замшевые ботинки.

Что касается Кейт, то она выбрала великолепный белый ансамбль, включающий в себя брюки, топ, роскошное пальто от Криса Керра и белые замшевые туфли-лодочки. Шика принцессе придавали серьги от Van Cleef & Arpels.

Ранее Фокус писал, какие пальто носит принцесса Шарлотта.