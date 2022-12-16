Женщины британской королевской семьи пришли на рождественский концерт в одинаковых пальто

Жена принца Уильяма задала новый тренд.

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40-летняя принцесса Уэльская задает модные тренды не только своим поклонникам, но и, похоже, всей королевской семье. На записи рождественского концерта, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве, Ее Королевское Высочество появилась в бордовом пальто Eponine London, подобрав к нему в тон клатч и туфли, и точно такой же винный оттенок выбрали еще несколько представительниц монаршего семейства.

[ + – ] Принц и принцесса Уэльские с детьми Фото: Getty

Так, 7-летняя принцесса Шарлотта повторила образ матери. На ней было бордовое пальто от Trotters Heritage с вельветовым воротником, черные колготы и туфельки.

[ + – ] Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Однако не только дочь Кейт Миддлтон была в такой верхней одежде. Полностью цвет наряда Кэтрин повторила ее младшая сестра Пиппа Миддлтон, которая пришла на службу вместе со своим супругом Джеймсом Мэтьюзом и родителями Кэрол и Майклом. Она щеголяла в шикарном темно-бордовом пальто, которое она сочетала с черным кожаным поясом, сумочкой и коричневыми высокими сапогами.

[ + – ] Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэтьюзом Фото: Getty

Зара Тиндалл (Филипс), дочь принцессы Анны и двоюродная сестра принца Уильяма, посетила мероприятие вместе со своим мужем Майком, который недавно вернулся из джунглей после участия в фильме "Я знаменитость, вытащите меня отсюда".

[ + – ] Зара Тиндалл Фото: Getty

Для концерта гимнов "Вместе на рождество" она надела теплое бордовое пальто с темными пуговицами, дополнив его черными туфлями-лодочками и стеганой сумочкой.

Концерт, который второй раз организовывает Кейт Миддлтон, будет транслироваться на ITV 24 декабря, в канун Рождества.

Напомним, Кейт Миддлтон показала, как украшает елку, а также публично сделала реверанс перед своим свекром, королем Карлом III.