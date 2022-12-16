Жінки британської королівської родини прийшли на різдвяний концерт в однакових пальтах

Дружина принца Вільяма поставила новий тренд.

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40-річна принцеса Уельська ставить модні тренди не лише своїм шанувальникам, а й, схоже, всій королівській родині. На записі різдвяного концерту, який відбувся у Вестмінстерському абатстві, Її Королівська Високість з'явилася в бордовому пальті Eponine London, підібравши до нього в тон клатч і туфлі, і такий самий винний відтінок обрали ще кілька представниць монаршого сімейства.

[ + – ] Принц і принцеса Уельські з дітьми Фото: вулкан

Так, 7-річна принцеса Шарлотта повторила образ матері. На ній було бордове пальто від Trotters Heritage з вельветовим коміром, чорні колготи та туфельки.

[ + – ] Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Однак не тільки дочка Кейт Міддлтон була у такому верхньому одязі. Повністю колір наряду Кетрін повторила її молодша сестра Піппа Міддлтон, яка прийшла на службу разом зі своїм чоловіком Джеймсом Метьюзом і батьками Керол та Майклом. Вона хизувалась у шикарному темно-бордовому пальті, яке вона поєднувала з чорним шкіряним поясом, сумочкою та коричневими високими чоботями.

[ + – ] Піппа Міддлтон із чоловіком Джеймсом Метьюзом Фото: вулкан

Зара Тіндолл (Філіпс), дочка принцеси Анни та двоюрідна сестра принца Вільяма, відвідала захід разом зі своїм чоловіком Майком, який нещодавно повернувся з джунглів після участі у фільмі "Я знаменитість, витягніть мене звідси".

[ + – ] Зара Тіндолл Фото: вулкан

Для концерту гімнів "Разом на різдво" вона одягла тепле бордове пальто з темними ґудзиками, доповнивши його чорними туфлями-човниками та стьобаною сумочкою.

Концерт, який вдруге організовує Кейт Міддлтон, транслюватиметься на ITV 24 грудня напередодні Різдва.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала, як прикрашає ялинку, а також привселюдно зробила реверанс перед своїм свекром, королем Карлом III.