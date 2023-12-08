Дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе ограбили

Преступники разбили окно и проникли в особняк актера. Им удалось скрыться до приезда полиции.

Слава и деньги не гарантируют знаменитостям безопасную и спокойную жизнь и защиту от неприятностей. Киану Ривз, один из самых уважаемых и добрых актеров Голливуда, который, как говорят его друзья, и мухи не обидел, снова стал жертвой грабителей. Как пишет TMZ, в дом знаменитости в Лос-Анджелесе проникли воры.

Примерно в 19:00 анонимная информация о возможном злоумышленнике в доме Ривза побудила полицию Лос-Анджелеса отреагировать, что привело к началу расследования, сообщает издание. Прибывшие на место полицейские провели обыск, но никого не нашли.

Однако около часа ночи в полицию поступило сообщение о сработавшей сигнализации в помещении. На этот раз камеры видеонаблюдения зафиксировали, как люди в лыжных масках разбили окно и вошли в дом.

Из особняка пропало огнестрельное оружие Киану. Пока неясно, было ли похищено что-то еще. 59-летнего Ривза в момент ограбления дома не было.

Детективы все еще просматривают видео из особняка и окрестностей в поисках дополнительных улик. Они также выясняют, был ли первый звонок в полицию сделан кем-то, осматривающим дом.

Ранее в этом году Ривз добился временного запретительного судебного приказа против предполагаемого сталкера, который предположительно появился в его жилище. Актер, владеющий поместьем площадью 5607 квадратных футов на Голливудских холмах стоимостью 5,6 миллиона долларов, нанял охранную фирму для расследования против 39-летнего Брайана Диксона после того, как он продолжал появляться в его доме, и на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Диксон шесть раз вторгался на территорию в период с 5 ноября по 20 января.

Брайан якобы вошел через боковые ворота и 5 ноября заснул на заднем дворе дома, прежде чем его выгнали. На кадрах с камер наблюдения видно, как он выглядывает из-за стен, курит в саду и прогуливается по открытой террасе.

Затем он вернулся на следующее утро, оставив на территории "подозрительный и тревожный" рюкзак, в котором находился набор для анализа ДНК, "очевидно предназначенный для использования на Ривзе в бредовой попытке доказать их кровное родство".

Дом актера в Лос-Анджелесе также стал местом нападения злоумышленников в 2014 году. На его территорию забрела женщина, которая позже была обнаружена командой уборщиков плавающей в бассейне.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз со своей рок-группой Dogstar выпустили первый за 23 года альбом.