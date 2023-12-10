10 декабря 2023 года: мучеников Мины, Ермогена и Евграфа - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также работать с острыми предметами.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа. Святой Мина жил в Александрии в III веке. Он был воином и стал христианом. Однажды он отказался совершить языческое жертвоприношение. Император послал Ермогена, чтобы тот провел над Миной суд и очистил город от верующих. Мину долго мучили, но Бог его каждый раз исцелял. Ермоген после увиденного также поверил в Господа. После чего и Мине, и Ермогену приказали отрубить главу, а вместе с ними казнили и Евгарафа — секретаря Мины.
Что нельзя делать 10 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;
- работать с острыми предметами;
- убирать во дворе.
Народные поверья и приметы:
- сороки летают у дома — к похолоданию;
- белые облака плывут по небу – ждите морозы;
- сухая и ветреная погода — лето будет засушливое;
- безоблачно и ясно – будет мороз;
- выпало много снега – в следующем году будет слабый урожай.
День ангела празднуют:
Евгений, Иоанн, Иоанн, Стефан.
А также в этот день:
1901 год – в Стокгольме вручают первые Нобелевские премии;
1953 год — выходит 1-й номер журнала "Плейбой";
1981 год — американский журнал The New England Journal of Medicine публикует заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек — СПИД.