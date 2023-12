10 декабря 2023 года: мучеников Мины, Ермогена и Евграфа - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также работать с острыми предметами.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа. Святой Мина жил в Александрии в III веке. Он был воином и стал христианом. Однажды он отказался совершить языческое жертвоприношение. Император послал Ермогена, чтобы тот провел над Миной суд и очистил город от верующих. Мину долго мучили, но Бог его каждый раз исцелял. Ермоген после увиденного также поверил в Господа. После чего и Мине, и Ермогену приказали отрубить главу, а вместе с ними казнили и Евгарафа — секретаря Мины.

Что нельзя делать 10 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;

работать с острыми предметами;

убирать во дворе.

Народные поверья и приметы:

сороки летают у дома — к похолоданию;

белые облака плывут по небу – ждите морозы;

сухая и ветреная погода — лето будет засушливое;

безоблачно и ясно – будет мороз;

выпало много снега – в следующем году будет слабый урожай.

День ангела празднуют:

Евгений, Иоанн, Иоанн, Стефан.

А также в этот день:

1901 год – в Стокгольме вручают первые Нобелевские премии;

1953 год — выходит 1-й номер журнала "Плейбой";

1981 год — американский журнал The New England Journal of Medicine публикует заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек — СПИД.