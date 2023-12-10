Осторожнее с Драконом: знаки Зодиака, с которыми не сочетается покровитель 2024 года

Есть знаки зодиака по восточному календарю, с которыми Зеленый Дракон, который будет покровителем 2024 года, не сочетается наилучшим образом. Именно им стоит быть осторожнее в предстоящем году.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, что год Зеленого Дракона сулит для каждого знака Зодиака по восточному календарю.

Кому из знаков Зодиака по восточному календарю стоит быть осторожнее в год Зеленого Дракона?

2024 год по китайскому календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона, который символизирует мудрость, великодушие и щедрость. Но этот знак достаточно опасный и не самый простой, поэтому к некоторым знакам он может быть не благосклонен. Считается, что Дракон не сочетается с такими знаками, как: Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018), Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) и Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023). Именно этим знакам стоит проявить осторожность в 2024 году, а именно не поддаваться на эмоции, проявлять спокойствие и мудрость в стрессовых ситуациях, быть более бережливыми в финансовом плане, а также не принимать необдуманных решений.

Также Фокус писал про главных счастливчиков в год Зеленого Дракона по восточному календарю