Сорвут джекпот: главные счастливчики в год Зеленого Дракона по восточному календарю

Зеленый Деревянный Дракон, который будет покровителем 2024 года, гармонично взаимодействует лишь с несколькими знаками по восточному календарю. Именно им и повезет в следующем году.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, что год Зеленого Дракона сулит для каждого знака Зодиака по восточному календарю.

Кому из знаков Зодиака по восточному календарю повезет в год Зеленого Дракона?

2024 год по китайскому календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона, который символизирует мудрость, великодушие и щедрость. Но этот знак достаточно опасный и не самый простой, поэтому гармонично взаимодействует он не с многими. Считается, что больше всего Дракону по душе Обезьяны, Змеи, Крысы и, конечно, Драконы. Таким образом, тем, кто родился в год Обезьяны (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016), Крысы (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008), Змеи (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) и Дракона (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012), может предрешаться более благоприятный год с учетом энергии Дракона в 2024 году.

У представителей этих знаков в 2024 году могут появиться возможности для карьерного роста, новых проектов и успешного предпринимательства. Они могут проявлять инициативу и привлекать внимание важных людей, а еще ощущать внутреннюю силу, мотивацию и энергию для достижения своих целей. Также у Обезьян, Змей, Крыс и Драконов могут усилиться личные привязанности, возможно, появятся новые романтические отношения.

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