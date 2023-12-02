Что нам принесет Зеленый Дракон. Гороскоп для всех знаков Зодиака по восточному календарю на 2024 год
Следующий год, 2024, по китайскому календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Многим знакам Зодиака по восточному календарю он принесет удачу и перемены.
Астролог Мария Кузьменко рассказала, что год Зеленого Дракона сулит для каждого знака Зодиака по восточному календарю.
Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020):
Год обещает быть успешным для Крысы. Важно проявлять настойчивость и использовать свои таланты на полную мощность. Возможны неожиданные возможности в карьере. Будьте готовы к переменам и проявляйте свою изобретательность.
Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021):
Будьте готовы к новым возможностям в карьере. Планируйте все внимательно, чтобы избежать стрессовых ситуаций. Эмоциональная стабильность будет ключом к успеху.
Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022):
Год обещает энергичный подъем. Удача сопутствует вам в деловых начинаниях. Будьте открыты новым идеям. Сосредотачивайтесь на саморазвитии и укреплении личных навыков.
Кролик (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):
Вам может потребоваться принимать сложные решения. Будьте гибкими и открытыми к сотрудничеству. Возможны существенные перемены в личной жизни.
Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024):
Это ваш год! Сфера карьеры и личных отношений может пережить существенное улучшение. Ждите приятных новостей, внутреннего спокойствия и баланса.
Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013):
Уделяйте больше внимания своему здоровью и благополучию. Работайте над укреплением семейных связей и поддержанием гармонии в жизни. Постарайтесь избегать конфликтов и концентрируйтесь на поиске решений.
Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014):
Будьте готовы к переменам. Они могут принести новые возможности и открывать двери к новым горизонтам.
Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015):
Это время для самовыражения. Не бойтесь делиться своими идеями и стремлениями. Сосредотачивайтесь на личном росте и самосовершенствовании.
Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016):
Возможны сложные ситуации, но ваша сообразительность поможет вам преодолеть трудности. Развивайте свои таланты и смело воплощайте все свои идеи в жизнь — удача будет сопутствовать.
Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017):
Освежите свой подход к жизни. Экспериментируйте и стремитесь к новым достижениям. Ваша сообразительность будет ключевым фактором в решении сложных задач.
Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018):
Будьте терпеливыми и постоянными. Ваш труд и упорство принесут плоды. Экономическая бережливость может принести долгосрочные выгоды.
Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019):
Уделите внимание своему здоровью и отношениям. Вас ждут приятные события в семейной жизни, а также в лучшую сторону может поменяться круг общения.
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