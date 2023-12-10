Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с новой девушкой (фото)

Звездная пара выбрала парные темные образы для вечеринки в Майами.

49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо провел время со своей новой девушкой Витторией Черетти, 25. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду "Острова проклятых" заметили на ежегодном фестивале в Майами, когда он наслаждался напитком вместе с итальянской моделью. Одетый в темную рубашку, брюки в тон и обычную бейсболку, голливудский актер растворялся в толпе других звезд.

Виттория подражала стилю Ди Каприо в черном ансамбле. Волосы звезды подиумов были распущены.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

В ноябре 2023 года Леонардо отпраздновал свой 49-й день рождения с новой девушкой, которая присоединилась к нему и другим гостям на звездном празднике.

Летом 2022 года актер расстался с моделью Камилой Морроне. Пара была вместе около пяти лет, однако после этого Ди Каприо начали подозревать в романе с другой звездой подиумов — Джиджи Хадид. Инсайдеры рассказывали о серьезных намерениях Леонардо. Впрочем, официально знаменитости не комментировали свою личную жизнь.

Через некоторое время его заметили в компании Виттории Черетти. Итальянская модель только летом 2023 года развелась с мужем, диджеем Маттео Миллери. Источники, близкие к Ди Каприо и Черетти, настаивают, что актер готов "успокоиться" и остановил свой выбор на итальянке.

Виттория Черетти Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо познакомился с родственниками Виттории Черетти.

Также Фокус детальнее писал о вечеринке по случаю 49-летия Ди Каприо.