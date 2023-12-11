Жена Ивана Дорна впервые показала как выглядят дети певца

Певец и его жена редко показывают фото своих детей, которые уже заметно выросли. Сейчас семья живет за границей.

Жена 35-летнего певца Ивана Дорна, бывшего участника "Пара нормальных", Анастасия Новикова впервые показала, как выглядят их дети. Кадрами с рождественского отдыха с детьми фитнес-тренер поделилась в своем инстаграме.

На фото она показала свою старшую дочь, 9-летнюю Василису, и 8-летнего сына Ивана.

Поскольку пара публично не показывает подробностей своей личной жизни, то поклонники были изрядно удивлены.

На одном из фото дети сидят на фоне большой рождественской елки, а уже потом показано как весело дети проводят время на праздничной ярмарке.

Конечно же поклонники не могли не заметить сходство сына Ивана со своим звездным отцом.

Дети Ивана Дорна Фото: https://www.instagram.com/nastusianovikova/

Отметим, что звездная семья Анастасия и Иван на начало полномасштабной войны в Украине находились на отдыхе за границей. Соответственно, после активных боевых действий на территории Украины пара приняла решение оставаться за границей. Сейчас известно, что пара живет во Франции. Там же дочь и сын учатся.

Если Анастасия ведет свою страницу в инстаграме как фитнес-тренер, то сам Иван не очень публичный в последнее время. Чем сейчас занимается певец — не известно. Редко он показывает как работает с музыкой, очевидно, он не изменяет своему творчеству.

Стоит отметить также, что Анастасия и Иван поженились в 2013 году. Анастасия была одноклассницей Ивана.

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