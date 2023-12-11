Жители Камбоджи отреагировали на планы Анджелины Джоли переехать к ним

Актриса хочет поскорее завершить дела в Голливуде и уехать в любимую страну.

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли в недавнем интервью рассказала, что планирует в будущем оставить Голливуд и переехать в Камбоджу. Жители этой страны в восторге от таких перспектив и называют знаменитость своей "святой покровительницей", пишет Daily Mail.

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В беседе с журналистами граждане Камбоджи не скрывают радости.

"У нее есть некоторые из наших прекрасных физических качеств", "Тонкие черты лица, глаза, оттенок кожи, волосы и особенно ее улыбка – они выглядят такими камбоджийскими", "Многие из нас верят, что в прошлой жизни Анджелина на самом деле была камбоджийкой", "Мы, камбоджийцы, будем открыто приветствовать ее", "Если она готова отказаться от своей жизни в Голливуде, чтобы найти счастье здесь, с нами, после того, как объездила столько мест, для нас это будет большой честью", "Нам не хотелось бы ничего лучше, чем вызвать улыбку на лице Анджелины, которую мы можем сделать вечной", – говорят они.

По словам Джоли, она мечтает сбежать из "нездорового" Лос-Анджелеса в любимую ее сердцу Камбоджу. Однако пока что ее планы зашли в тупик из-за длительной битвы за опеку с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Пара начала встречаться в 2005 году и поженилась в 2014 году, но рассталась два года спустя, в 2016-м. С тех пор они были втянуты в длительный семилетний бракоразводный процесс из-за опеки над их шестью детьми. Но по мере того, как судебная тяжба подходит к концу, шанс Анджелины отказаться от актерской деятельности и жить в стране, которую она любит, становится все более реальным.

Анджелине принадлежит традиционный длинный дом, расположенный на 150 000 акрах земли в отдаленной северо-западной Камбодже, который она использовала в качестве фона для рекламной кампании аромата Mon Guerlain в 2019 году.

"Я перееду, когда смогу. Я выросла в довольно мелком месте. Из всех мест в мире Голливуд не является здоровым местом. Итак, вы ищете аутентичности", – призналась Энджи в интервью WSJ.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли рассказала о третьей части "Малефисенты".