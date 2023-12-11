Кайли Дженнер тайно посетила премьеру фильма "Вонка" своего бойфренда Тимоти Шаламе

Кайли не пошла по красной дорожке, а проникла на премьеру в Лос-Анджелесе, скрываясь от фотографов.

Кайли Дженнер пробралась на премьеру фильма "Вонка" своего возлюбленного Тимоти Шаламе в Лос-Анджелесе минуя красную дорожку. 26-летний магнат макияжа и 27-летний актер романтически связаны с апреля. Свой роман они не афишировали до сентября, пока их не сфотографировали за поцелуем на концерте Бейонсе. Об этом пишет Daily Mail.

Кайли Дженнер пробралась в кинотеатр на премьеру "Вонки" со своей матерью Крис Дженнер, но не прошла по красной дорожке.

Пока актеры позировали на красной дорожке в роскошных нарядах, Кайли выбрала черный ансамбль, который состоял из прозрачного черного топа, обтягивающей макси-юбки и пушистой сумочки.

Ее с матерью сопровождали несколько телохранителей.

Кайли Дженнер на премьере "Вонки"

Про роман Кайли и Тимоти впервые заговорили в апреле этого года, после того как они нашли общий язык на модном мероприятии в Париже несколькими месяцами ранее.

Они тщательно скрывали свои отношения, пока не обнародовали их на концерте Бейонсе, поцеловавшись в ВИП-ложе. Примечательно, но на концерте также присутствовал ее бывший парень Трэвис Скотт .

Ранее источник сообщил, что Тимоти Шаламе в восторге от своей новой девушки и ее успехов. И он считает ее потрясающей матерью.

У Кайли двое детей от Трэвиса Скотта — пятилетняя дочь Сторми и почти двухлетний сын Эйр.

И она также очень счастлива с Тимоти и называет его "своим парнем".

"Он очень поддерживает ее карьеру, а она — его. Они оба стараются посещать важные друг для друга мероприятия", — отметил инсайдер, упомянув и семью Кайли, клан Дженнер-Кардашьян.

Родственники Кайли и особенно ее мать, Крис Дженнер, очень рады за Кайли и говорят, что с тех пор, как она начала встречаться с Тимоти, она кажется "очень довольной, расслабленной и сосредоточенной".

Но пока пара еще ни разу не выходила вместе на красную дорожку, что очень расстраивает фанатов.

Напомним, в новом фильме "Вонка" Тимоти Шаламе играет кондитера и шоколатье Вилли Вонку, роль которого ранее исполнял Джин Уайлдер и Джонни Депп.

Тимоти Шаламе на премьере "Вонки" в Лос-Анджелесе

На премьере в Лос-Анджелесе Тимоти произвел настоящий фурор, появившись на красной дорожке в блестящей черной куртке из кожи аллигатора с соответствующими узкими брюками и ботинками. За роль Вонки он получил девять миллионов долларов. А кроме него на эту роль претендовали Том Холланд, Дональд Гловер, Эзра Миллер и Райан Гослинг.

А Хью Грант, который также присутствовал на премьере, ранее признался, что ему совсем не понравилось играть умпа-лумпу – маленького помощника Вилли.