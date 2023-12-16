Ярко, солнечно, шоколадно: 5 трендовых цветов зимы 2023/24

Стилисты предупреждают, что главное в выборе цвета — не потерять своей индивидуальности и не идти просто на поводу модных трендов.

Стильный образ современной женщины — это смелые сочетания, смелые принты, роскошные текстуры, которые в итоге создают вашу уникальность. И здесь нет жестких правил для самовыражения, считают консультанты персонального онлайн-стилиста lookiero.

Вместе с тем каждый новый сезон полон сюрпризов и интересных тенденций. Поэтому эксперты lookiero решили поделиться тем, какая цветовая палитра зимнего сезона 2023/24 собирается покорить не только модниц, но и всех, кто хочет идти в ногу со временем.

Однако стилисты lookiero предупреждают: какому бы соблазну вы не поддались — страстному красному, солнечно желтому или классическому серому, ваш образ — это прежде всего выражение вашей личности, ваше творчество и ваша готовность ощущать себя вне стандартов. Будьте собой и получайте удовольствие!

Итак, какие же цвета сделают ваш образ модным и неповторимым этой зимой?

Максимальная мощь красного

Все оттенки сильного и страстного пламенного цвета в этом сезоне уверенно и смело шагают по всей планете. И это не просто метафора, это мейнстрим нынешнего сезона. Причем в красном цвете может быть все, что угодно — комплект из юбки и жакета, брюки, юбка или блуза любого фасона, шарф, обувь и др. Главное — не переусердствуйте и всегда оценивайте пропорции красного цвета в вашем наряде, которые зависят от того, какую роль он должен сыграть.

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Красный цвет подходит для офиса и встречи с друзьями, роскошной вечеринки и романтического ужина. А как прекрасно смотрится красный в верхней одежде, когда на улице бывает сыро и промозгло, а небо заволокло серыми тучами, и надолго! И безусловно красный цвет аксессуара или обуви просто станут магнитом вашего образа.

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И не бойтесь сочетать любимый оттенок пламенного с неожиданными цветовыми решениями. Кроме классического черного и белого, стилисты lookiero предлагают попробовать цвет фуксии, фиолетовый, синий электрик. Однако если вы хотите элегантный повседневный образ, не помешающий вашему представлению о деловом стиле, идеальны все же классические сочетания. Например, белая водолазка и красный пиджак или черные джинсы с ярко-красным свитером. Вы станете сияющей и модной в мгновение ока, уверены консультанты.

Триумфальное возвращение серого

Эксперты онлайн-стилиста убеждены: это реальный тренд сезона 2023/24 — от Нью-Йорка до Парижа, Милана и Лондона. Классический серый стал синонимом элегантности и строгости, подчеркнул гендерный баланс современной моды, но с нотками свежести и утонченности.

Фото: pexels.com

Сегодня серый используется не просто авторитетно, а идеально воплощает миланский буржуазный стиль, так любимый деловым миром. Здесь ключевым элементом, по мнению консультантов lookiero, становится серое пальто, по которому ностальгировали многие любительницы утонченных образов.

Фото: pexels.com

Но кто сказал, что серый не может быть игривым и веселым? Даже гламурным — это и серебристо-серый наряд для вечеринки, и коктейльное платье с пайетками, и вечерний наряд а-ля серая змеиная кожа.

Фото: pexels.com

Вместе с тем нейтральный серый вполне может быть с перчинкой. Главное — умело сочетать его с другими цветами: от мягких пастельных тонов до смелых и ярких. Однако стилисты lookiero однозначно рекомендуют серый с ярко-розовым или сиреневым — выигрышный выбор, чтобы продемонстрировать женственность и элегантность. А еще серый как основа для любых принтов и серые балетки, которые подойдут к любому образу.

Фото: pexels.com

Шоколад, кофе, карамель — вкусно коричневый

Незаслуженно забытые оттенки коричневого — бархатистые, замшевые, контрастные, теплые и гармоничные. Этот цвет стал настоящим трендом сезона и покорил подиумы в ведущих коллекциях мировых дизайнеров.

Фото: pixabay.com

И здесь абсолютно не нашлось места банальности или скуке. Коричневые тона удивили изысканностью, женственностью, показали свою силу в каждом предмете одежды, будь-то блейзер или строгая юбка, замшевый жилет или вязаное платье, плюшевое пальто или теплые колготки.

Фото: pixabay.com

А еще оттенки коричневого восхитительны для создания объемных плавных линий, утверждают стилисты lookiero.

Фото: pixabay.com

Говоря о смелых сочетаниях коричневого, представьте себе прежде всего все вкусы шоколада — от молочного до насыщенной карамельной помадки в ассорти. Это отличный способ продемонстрировать возможности коричневого. Однако изысканности вашему наряду придаст комбинация коричневого и черного — идеальный дуэт для шикарного образа. А если хочется побольше теплоты и гостеприимства, не забудьте про оттенок экрю либо кремовый.

Цвет королевской мантии — пурпурный

В этом сезоне не только пламенно-красный стал мейнстримом. Трендовые позиции занял неотразимый пурпурный — гранатовый, темно-бордовый, рубиновый, сливовый, спелой или гнилой вишни. Эти оттенки пурпурного обладают каким-то магнетизмом и привлекают к себе внимание в любой вещи — от нижнего белья до кожаных курток, от вечернего платья до дизайнерской юбки и повседневных брюк. Все-таки не просто так короли выбрали этот цвет для своих мантий.

Фото: pixabay.com

Нотку страсти и чувственности в пурпурном на новый смелый уровень поможет вывести сочетание, казалось бы, несочетаемых цветов. Например, пурпурный и салатовый, пурпурный и пастельно-розовый. Томно, загадочно и романтично, при этом цветовая гамма создает яркий и современный контраст, который просто идеален, утверждают стилисты lookiero.

Фото: pexels.com

А вот верхняя одежда, обувь, аксессуары желательны нейтральных цветов — разумный ход, по мнению консультантов, который позволяет сделать основной акцент на пурпурном. Это позволит не переборщить с нюансами и сохранить цветовую гармонию.

Винтажно-желтый, горчичный, канареечный

Желтый уверенно выходит не только на подиумы, но и на улицы, обещая стать тем цветом, который будет определять тренд ближайшего зимнего сезона. И хотя оттенки солнечного цвета никогда не были абсолютным героем модного гардероба, сегодня, кажется, просто неприлично не иметь свитера или костюма в этом цвете.

Фото: pixabay.com

Причем он не только возрождает винтажный дух с современным оттенком. Он помогает создавать смелые образы, когда сексуально привлекательный длинный свитер оверсайз в горчичных оттенках можно смело сочетать с высокими кожаными сапогами терракотового цвета. Или классический брючный костюм как дань английской моде, когда желтый — это основа, а линии клетки — это классический черный.

Фото: pixabay.com

Но если вы ищете что-то более смелое и свежее, стилисты lookiero предлагают обратить внимание на сочетание желтого с зеленым или фиолетовым. Эти сочетания помогут создать фреш-образ — оригинальный и стильный одновременно, который идеально подходит тем, кто не боится привлечь внимание и любит выделиться из толпы.

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