Ярко, солнечно, шоколадно: 5 трендовых цветов зимы 2023/24

Стилисты предупреждают, что главное в выборе цвета — не потерять своей индивидуальности и не идти просто на поводу модных трендов.

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Стильный образ современной женщины — это смелые сочетания, смелые принты, роскошные текстуры, которые в итоге создают вашу уникальность. И здесь нет жестких правил для самовыражения, считают консультанты персонального онлайн-стилиста lookiero.

Вместе с тем каждый новый сезон полон сюрпризов и интересных тенденций. Поэтому эксперты lookiero решили поделиться тем, какая цветовая палитра зимнего сезона 2023/24 собирается покорить не только модниц, но и всех, кто хочет идти в ногу со временем.

Однако стилисты lookiero предупреждают: какому бы соблазну вы не поддались — страстному красному, солнечно желтому или классическому серому, ваш образ — это прежде всего выражение вашей личности, ваше творчество и ваша готовность ощущать себя вне стандартов. Будьте собой и получайте удовольствие!

Итак, какие же цвета сделают ваш образ модным и неповторимым этой зимой?

Максимальная мощь красного

Все оттенки сильного и страстного пламенного цвета в этом сезоне уверенно и смело шагают по всей планете. И это не просто метафора, это мейнстрим нынешнего сезона. Причем в красном цвете может быть все, что угодно — комплект из юбки и жакета, брюки, юбка или блуза любого фасона, шарф, обувь и др. Главное — не переусердствуйте и всегда оценивайте пропорции красного цвета в вашем наряде, которые зависят от того, какую роль он должен сыграть.

Красный цвет подходит для офиса и встречи с друзьями, роскошной вечеринки и романтического ужина. А как прекрасно смотрится красный в верхней одежде, когда на улице бывает сыро и промозгло, а небо заволокло серыми тучами, и надолго! И безусловно красный цвет аксессуара или обуви просто станут магнитом вашего образа.

И не бойтесь сочетать любимый оттенок пламенного с неожиданными цветовыми решениями. Кроме классического черного и белого, стилисты lookiero предлагают попробовать цвет фуксии, фиолетовый, синий электрик. Однако если вы хотите элегантный повседневный образ, не помешающий вашему представлению о деловом стиле, идеальны все же классические сочетания. Например, белая водолазка и красный пиджак или черные джинсы с ярко-красным свитером. Вы станете сияющей и модной в мгновение ока, уверены консультанты.

Триумфальное возвращение серого

Эксперты онлайн-стилиста убеждены: это реальный тренд сезона 2023/24 — от Нью-Йорка до Парижа, Милана и Лондона. Классический серый стал синонимом элегантности и строгости, подчеркнул гендерный баланс современной моды, но с нотками свежести и утонченности.

Сегодня серый используется не просто авторитетно, а идеально воплощает миланский буржуазный стиль, так любимый деловым миром. Здесь ключевым элементом, по мнению консультантов lookiero, становится серое пальто, по которому ностальгировали многие любительницы утонченных образов.

Но кто сказал, что серый не может быть игривым и веселым? Даже гламурным — это и серебристо-серый наряд для вечеринки, и коктейльное платье с пайетками, и вечерний наряд а-ля серая змеиная кожа.

Вместе с тем нейтральный серый вполне может быть с перчинкой. Главное — умело сочетать его с другими цветами: от мягких пастельных тонов до смелых и ярких. Однако стилисты lookiero однозначно рекомендуют серый с ярко-розовым или сиреневым — выигрышный выбор, чтобы продемонстрировать женственность и элегантность. А еще серый как основа для любых принтов и серые балетки, которые подойдут к любому образу.

Шоколад, кофе, карамель — вкусно коричневый

Незаслуженно забытые оттенки коричневого — бархатистые, замшевые, контрастные, теплые и гармоничные. Этот цвет стал настоящим трендом сезона и покорил подиумы в ведущих коллекциях мировых дизайнеров.

И здесь абсолютно не нашлось места банальности или скуке. Коричневые тона удивили изысканностью, женственностью, показали свою силу в каждом предмете одежды, будь-то блейзер или строгая юбка, замшевый жилет или вязаное платье, плюшевое пальто или теплые колготки.

А еще оттенки коричневого восхитительны для создания объемных плавных линий, утверждают стилисты lookiero.

Говоря о смелых сочетаниях коричневого, представьте себе прежде всего все вкусы шоколада — от молочного до насыщенной карамельной помадки в ассорти. Это отличный способ продемонстрировать возможности коричневого. Однако изысканности вашему наряду придаст комбинация коричневого и черного — идеальный дуэт для шикарного образа. А если хочется побольше теплоты и гостеприимства, не забудьте про оттенок экрю либо кремовый.

Цвет королевской мантии — пурпурный

В этом сезоне не только пламенно-красный стал мейнстримом. Трендовые позиции занял неотразимый пурпурный — гранатовый, темно-бордовый, рубиновый, сливовый, спелой или гнилой вишни. Эти оттенки пурпурного обладают каким-то магнетизмом и привлекают к себе внимание в любой вещи — от нижнего белья до кожаных курток, от вечернего платья до дизайнерской юбки и повседневных брюк. Все-таки не просто так короли выбрали этот цвет для своих мантий.

Нотку страсти и чувственности в пурпурном на новый смелый уровень поможет вывести сочетание, казалось бы, несочетаемых цветов. Например, пурпурный и салатовый, пурпурный и пастельно-розовый. Томно, загадочно и романтично, при этом цветовая гамма создает яркий и современный контраст, который просто идеален, утверждают стилисты lookiero.

А вот верхняя одежда, обувь, аксессуары желательны нейтральных цветов — разумный ход, по мнению консультантов, который позволяет сделать основной акцент на пурпурном. Это позволит не переборщить с нюансами и сохранить цветовую гармонию.

Винтажно-желтый, горчичный, канареечный

Желтый уверенно выходит не только на подиумы, но и на улицы, обещая стать тем цветом, который будет определять тренд ближайшего зимнего сезона. И хотя оттенки солнечного цвета никогда не были абсолютным героем модного гардероба, сегодня, кажется, просто неприлично не иметь свитера или костюма в этом цвете.

Причем он не только возрождает винтажный дух с современным оттенком. Он помогает создавать смелые образы, когда сексуально привлекательный длинный свитер оверсайз в горчичных оттенках можно смело сочетать с высокими кожаными сапогами терракотового цвета. Или классический брючный костюм как дань английской моде, когда желтый — это основа, а линии клетки — это классический черный.

Но если вы ищете что-то более смелое и свежее, стилисты lookiero предлагают обратить внимание на сочетание желтого с зеленым или фиолетовым. Эти сочетания помогут создать фреш-образ — оригинальный и стильный одновременно, который идеально подходит тем, кто не боится привлечь внимание и любит выделиться из толпы.

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