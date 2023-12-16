Яскраво, сонячно, шоколадно: 5 трендових кольорів зими 2023/24

Стилісти попереджають, що головне у виборі кольору — не втратити своєї індивідуальності і не йти просто за модними трендами.

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Стильний образ сучасної жінки — це сміливі поєднання, сміливі принти, розкішні текстури, які врешті-решт створюють вашу унікальність. І тут немає жорстких правил для самовираження, вважають консультанти персонального онлайн-стиліста lookiero.

Разом з тим кожен новий сезон сповнений сюрпризів і цікавих тенденцій. Тому експерти lookiero вирішили поділитися тим, яка колірна палітра зимового сезону 2023/24 збирається підкорити не тільки модниць, а й усіх, хто хоче йти в ногу з часом.

Однак стилісти lookiero попереджають: якій би спокусі ви не піддалися — пристрасній червоній, сонячно жовтій чи класичній сірій, ваш образ — це насамперед вираз вашої особистості, ваша творчість і ваша готовність відчувати себе поза стандартами. Будьте собою і отримуйте задоволення!

Отже, які ж кольори зроблять ваш образ модним і неповторним цієї зими?

Максимальна потужність червоного

Усі відтінки сильного і пристрасного полум'яного кольору цього сезону впевнено і сміливо крокують по всій планеті. І це не просто метафора, це мейнстрим нинішнього сезону. Причому в червоному кольорі може бути все, що завгодно — комплект зі спідниці та жакета, штани, спідниця або блуза будь-якого фасону, шарф, взуття тощо. Головне — не перебільшити і завжди оцінювати пропорції червоного кольору у вашому вбранні, які залежать від того, яку роль він має зіграти.

Червоний колір пасує для офісу і зустрічі з друзями, розкішної вечірки і романтичної вечері. А який прекрасний вигляд має червоний у верхньому одязі, коли надворі буває сиро і вогко, а небо заволокло сірими хмарами, і надовго! І безумовно червоний колір аксесуара або взуття просто стануть магнітом вашого образу.

І не бійтеся поєднувати улюблений відтінок полум'яного з несподіваними колірними рішеннями. Крім класичного чорного і білого, стилісти lookiero пропонують спробувати колір фуксії, фіолетовий, синій електрик. Однак якщо ви хочете елегантний повсякденний образ, що не заважає вашому уявленню про діловий стиль, ідеальні все ж класичні поєднання. Наприклад, біла водолазка і червоний піджак або чорні джинси з яскраво-червоним светром. Ви станете сяючою і модною в одну мить, впевнені консультанти.

Тріумфальне повернення сірого

Експерти онлайн-стиліста переконані: це реальний тренд сезону 2023/24 — від Нью-Йорка до Парижа, Мілана та Лондона. Класичний сірий став синонімом елегантності та суворості, підкреслив гендерний баланс сучасної моди, але з нотками свіжості та витонченості.

Сьогодні сірий використовується не просто авторитетно, а ідеально втілює міланський буржуазний стиль, улюблений діловим світом. Тут ключовим елементом, на думку консультантів lookiero, стає сіре пальто, за яким ностальгувало багато любительок витончених образів.

Але хто сказав, що сірий не може бути грайливим і веселим? Навіть гламурним — це і сріблясто-сіре вбрання для вечірки, і коктейльна сукня з паєтками, і вечірнє вбрання а-ля сіра зміїна шкіра.

Водночас нейтральний сірий цілком може бути з перчинкою. Головне — вміло поєднувати його з іншими кольорами: від м'яких пастельних тонів до сміливих і яскравих. Проте стилісти lookiero однозначно рекомендують сірий з яскраво-рожевим або бузковим — виграшний вибір, щоб продемонструвати жіночність та елегантність. А ще сірий як основа для будь-яких принтів та сірі балетки, які пасуватимуть до будь-якого образу.

Шоколад, кава, карамель — смачно коричневий

Незаслужено забуті відтінки коричневого — оксамитові, замшеві, контрастні, теплі та гармонійні. Цей колір став справжнім трендом сезону і підкорив подіуми в провідних колекціях світових дизайнерів.

І тут абсолютно не знайшлося місця банальності або нудьзі. Коричневі тони здивували вишуканістю, жіночністю, показали свою силу в кожному предметі одягу, чи то блейзер або сувора спідниця, замшевий жилет або в'язана сукня, плюшеве пальто, теплі колготки.

А ще відтінки коричневого чудові для створення об'ємних плавних ліній, стверджують стилісти lookiero.

Говорячи про сміливі поєднання коричневого, уявіть собі насамперед усі смаки шоколаду — від молочного до насиченої карамельної помадки в асорті. Це чудовий спосіб продемонструвати можливості коричневого. Однак вишуканості вашому вбранню додасть комбінація коричневого і чорного — ідеальний дует для шикарного образу. А якщо хочеться більше теплоти і гостинності, не забудьте про відтінок екрю або кремовий.

Колір королівської мантії — пурпурний

Цього сезону не тільки полум'яно-червоний став мейнстримом. Трендові позиції зайняв чарівний пурпурний — гранатовий, багряний, темно-бордовий, рубіновий, сливовий, стиглої або гнилої вишні. Ці відтінки пурпурного володіють якимось магнетизмом і привертають до себе увагу в будь-якій речі — від спідньої білизни до шкіряних курток, від вечірньої сукні до дизайнерської спідниці і повсякденних штанів. Все-таки не просто так королі вибрали цей колір для своїх мантій.

Нотку пристрасті і чуттєвості в пурпурному на новий сміливий рівень допоможе вивести поєднання, здавалося б, непоєднуваних кольорів. Наприклад, пурпурний і салатовий, пурпурний і пастельно-рожевий. Томно, загадково і романтично, при цьому колірна гама створює яскравий і сучасний контраст, який просто ідеальний, стверджують стилісти lookiero.

А ось верхній одяг, взуття, аксесуари бажані нейтральних кольорів — розумний хід, на думку консультантів, який дає змогу зробити основний акцент на пурпурному. Це дасть змогу не переборщити з нюансами та зберегти колірну гармонію.

Вінтажно-жовтий, гірчичний, канарковий

Жовтий упевнено виходить не тільки на подіуми, а й на вулиці, обіцяючи стати тим кольором, який визначатиме тренд найближчого зимового сезону. І хоча відтінки сонячного кольору ніколи не були абсолютним героєм модного гардероба, сьогодні, здається, просто непристойно не мати светра або костюма в цьому кольорі.

Причому він не тільки відроджує вінтажний дух із сучасним відтінком. Він допомагає створювати сміливі образи, коли сексуально привабливий довгий светр оверсайз у гірчичних відтінках можна сміливо поєднувати з високими шкіряними чобітьми теракотового кольору. Або класичний брючний костюм як данина англійській моді, коли жовтий — це основа, а лінії клітинки — це класичний чорний.

Але якщо ви шукаєте щось більш сміливе і свіже, стилісти lookiero пропонують звернути увагу на поєднання жовтого із зеленим або фіолетовим. Ці поєднання допоможуть створити фреш-образ — оригінальний і стильний водночас, який ідеально підходить тим, хто не боїться привернути увагу і прагне виділитися з натовпу.

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