MONATIK, Анна Тринчер и ALEKSEEV собрались на концерте Даши Квитковой (фоторепортаж)

Украинские знаменитости собрались ради сбора средств детям. Анна Тринчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK и ROXOLANA пообщались с юными зрителями.

9 декабря в киевском ТРЦ Respublika Park состоялся ивент Даши Квитковой — "Под подушкой". К благотворительнумо событию, призванному собрать средства на помощь онкобольным детям, присоединились многие звезды украинского шоу-бизнеса. Фокус побывал на событии.

Даша Квиткова

В числе украинских знаменитостей-активистов, которые решили поддержать инициативу экс-супруги Никиты Добрынина, были MONATIK, ALEKSEEV, Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK, ROXOLANA, Alena Omargalieva та Ivan Navi, а также, Марта Лепчий.

Ведущими мероприятия выступили певица Оля Цыбульская и Тимур Мирошниченко.

Michelle Andrade

"Я искренне радуюсь, что мы могли собрать невероятное количество людей. К нам присоединились те, кому болит эта тема, кто так же, как и я, переживает за детишек, которые ведут борьбу за свою жизнь и здоровье. "Под подушкой" — это настоящий лучик света для малышей. Я сердечно благодарю всех, кто принял участие в нашем мероприятии и его важной цели — поддержать детей и подарить им зимний праздник с любимыми артистами", — рассказала Даша Квиткова.

DEMCHUK, Анна Тринчер

Чтобы создать незабываемый вечер для детей и поддержать сбор фонда Таблетки, Даша Квиткова собрала вместе самых известных звезд шоубизнеса и блоггеров.

Даша Квиткова, TAYANNA

ALEKSEEV

ROXOLANA

MONATIK

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