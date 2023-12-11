Манекены в пакетах и перевернутая карта Палестины: бренд Zara угодил в крупный скандал

На фоне разгорающегося скандала Zara продолжает хранить молчание.

Испанский ритейлер Zara оказалась в эпицентре скандала из-за нового капмейна, использовав в фотосессии элементы, которые настроили против нее как палестинцев, так и израильтян, сообщает The National News.

На опубликованных брендом фото модель Кристен МакМенами стоит в абсолютно белой комнате, окруженная деревянными ящиками и бетонными обломками. Там же есть статуи без конечностей и манекены, завернутые в белую ткань и в белые полиэтиленовые пакеты. На одном изображении, которое, судя по всему, было удалено из кампании на веб-сайте Zara и в социальных сетях, Макменами изображена в кожаной куртке с шипами, а позади нее парит манекен, обмотанный пленкой.

Более того, некоторые пользователи усмотрели в кусках бетонных обломков карту Израиля с сектором Газы и перевернутую карту Палестины.

Из серии изображений куртки с заклепками единственная фотография, которая осталась в сети, — это предмет одежды крупным планом.

Кампания под названием The Jacket является частью серии Atelier, которую компания описывает как "коллекцию, выпущенную ограниченным тиражом, демонстрирующую нашу приверженность мастерству и страсть к художественному самовыражению".

Комментируя пост Zara о рекламной кампании, Мелани Элтюрк, исполнительный директор модного бренда Haute Hijab, сказала:

"Это отвратительно. На какие больные, извращенные и садистские образы я смотрю?"

Палестинский художник Хазем Харб также прокомментировал кампанию и призвал бойкотировать бренд.

"Использовать смерть и разрушения в качестве фона для моды — это не просто зловеще, это соучастие и должно возмутить нас, как потребителей. Бойкотируйте Zara", — написал он.

Влиятельные лица Instagram доктор Нур Амра и доктор Хина Чима, которые ведут аккаунты @eyegirlmd и @storyofstyle, поделились изображениями кампании Zara в совместном посте.

"Мы все видели разрушительные изображения закутанных тел, выходящих из сектора Гази… Это явно преднамеренная насмешка над палестинцами. Они точно знают, что делают", — заявили они.

Пока что ритейлер никак не прокомментировал разгоревшийся скандал.

Ранее израильский новостной канал N12 сообщал, что в октябре израильские арабы призвали к бойкоту Zara после того, как владелец ее франшизы принимал крайне правого политического деятеля Итамара Бен-Гвира на мероприятии предвыборной кампании в Раанане. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди сжигают одежду, проданную модной сетью, после собрания, организованного Джои Швебелем, председателем Trimera Brands, израильского держателя франшизы Zara.

Zara была основана в Испании в 1975 году. Сеть насчитывает более 2000 магазинов в более чем 90 странах, а также множество торговых точек в ОАЭ, в том числе в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Рас-Аль-Хайме.

Ранее Фокус писал, как в России решили переименовать Zara.