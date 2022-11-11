Zara в России планируют переименовать в Z

Ранее сеть магазинов должна была получить название "Новая мода".

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В России планируют переименовать популярный магазин одежды Zara в Z. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Между тем, другой бренд масс-маркета Bershka получит название Br. Таким образом новые владельцы хотят сохранить ассоциацию у клиентов с предыдущими названиями магазинов, официально вышедших с рынка РФ. Однако ливанская группа компаний Daher приобрела несколько брендов испанской корпорации Inditex, оставив их таким образом в России. Выбранными магазинами стали Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

По данным телеграм-канала, открытие магазинов под новыми названиями планируется после нового года.

Ранее сообщалось, что Zara назовут в России как "Новая мода" (New Fashion). Однако владельцы изменили свое решение.

Кроме брендов испанской корпорации, польские магазины Reserved и Cropp также получили новые названия — Re и Cr. Тем временем Mohito стал называться MO, а House – ХС.

После начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины с рынка РФ ушел ряд известных мировых брендов, включая одежду. Впрочем, часть из них тайно возвращается на рынок страны-агрессора под измененными названиями.

Символ Z

А современная свастика Z используется российскими военными для обозначения своей техники (а также V и O).

Напомним, для Zara в РФ придумали новое "импортозамещающее" название.

Также Фокус писал о замещении магазинов Zara в России на точки "Слепая курица".