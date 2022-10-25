ZARA остается в РФ с названием "Новая мода"

Испанский холдинг Inditex планирует остаться в РФ путем продажи бизнеса ливанскому бизнесмену.

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Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда.

Также планируется открытие четырех брендов, входивших вместе с Zara в Inditex Group. Российский офис продолжит работу, но под руководством бизнесмена из Ливана.

Ранее Коммерсант со ссылкой на определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября писал, что владелец нескольких торговых центров в Самаре потребовал от российской дочерней компании Inditex "Зара СНГ" возместить ущерб из-за закрытых магазинов. Суд удовлетворил ходатайство. Но "Зара СНГ" обжаловала это решение, заявив, что планирует открыть магазины снова.

Как выяснилось, Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую российские власти не считают недружественной.

В настоящее время Inditex подписывает дополнительные соглашения с российскими торговыми центрами, чтобы удержать занимающиеся площади минимум до мая 2023 года, пишет издание.

Inditex, у которой к 24 февраля было 500 магазинов в России, а доля страны в прибыли достигала 8,5%, похоже, нашла третий путь с новым зарубежным владельцем. Главному конкуренту Inditex H&M, ищущей покупателей на бизнес с июля, продать его так и не удалось.

Ранее Фокус писал, что бутики, которые занимали в крупнейшем московском ТРЦ "Афимолл сити" представители компании Inditex, теперь займут российские марки. На месте бывшего магазина Zara и Zara Kids будут магазины женской одежды российских брендов – Mavelty и Charuel.