ZARA залишається в РФ під назвою "Нова мода"

Іспанський холдинг Inditex планує залишитися в РФ шляхом продажу бізнесу ліванському бізнесменові.

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Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що в магазинах будуть не всі колекції бренду.

Також планується відкриття чотирьох брендів, що входили разом із Zara в Inditex Group. Російський офіс продовжить роботу, але під керівництвом бізнесмена з Лівану.

Раніше "Комерсант" із посиланням на ухвалу Арбітражного суду Самарської області від 30 вересня писав, що власник кількох торгових центрів у Самарі зажадав від російської дочірньої компанії Inditex "Зоря СНД" відшкодувати збитки через зачинені магазини. Суд задовольнив клопотання. Але "Зоря СНД" оскаржила це рішення, заявивши, що планує відкрити магазини знову.

Як з'ясувалося, Inditex планує передати російську структуру третій компанії, зареєстрованій в юрисдикції, яку російська влада не вважає недружньою.

Наразі Inditex підписує додаткові угоди з російськими торговими центрами, щоб утримати площі, що займаються, мінімум до травня 2023 року, пише видання.

Inditex, у якої до 24 лютого було 500 магазинів у Росії, а частка країни в прибутку досягала 8,5%, схоже, знайшла третій шлях із новим закордонним власником. Головному конкуренту Inditex H&M, яка шукає покупців на бізнес із липня, продати його так і не вдалося.

Раніше Фокус писав, що бутики, які займали в найбільшому московському ТРЦ "Афімолл сіті" представники компанії Inditex, тепер займуть російські марки. На місці колишнього магазину Zara та Zara Kids будуть магазини жіночого одягу російських брендів — Mavelty й Charuel.