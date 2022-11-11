Zara в Росії планують перейменувати в Z

Раніше мережа магазинів мала отримати назву "Нова мода".

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У Росії планують перейменувати популярний магазин одягу Zara в Z. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Тим часом інший бренд масмаркету Bershka отримає назву Br. Таким чином нові власники хочуть зберегти асоціацію в головах клієнтів з попередніми назвами магазинів, які офіційно вийшли з ринку РФ. Проте ліванська група компаній Daher придбала кілька брендів іспанської корпорації Inditex, залишивши їх таким чином у Росії. Обраними магазинами стали Zara, Bershka, Pull&Bear та Stradivarius.

За даними телеграм-каналу, відкриття магазинів під новими назвами планується після нового року.

Раніше повідомлялося, що Zara назвуть у Росії як "Нова мода" (New Fashion). Проте власники змінили своє рішення.

Окрім брендів іспанської корпорації, польські магазини Reserved та Cropp також отримали нові назви — Re та Cr. Тим часом Mohito став називатися MO, а House — ХС.

Після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України з ринку РФ пішла низка відомих світових брендів, включно з одягом. Втім, частина з них таємно повертається на ринок країни-агресора під зміненими назвами.

Символ Z

А сучасна свастика Z використовується російськими військовими для позначення своєї технік (а також V та O).

Нагадаємо, для Zara в РФ придумали нову "імпортозамінну" назву.

Також Фокус писав про заміщення магазинів Zara в Росії на точки "Сліпа курка".