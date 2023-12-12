Раскрыто полное имя и дата рождения дочери Пэрис Хилтон

Пока светская львица еще не показала лицо своего второго ребенка.

Стало известно, какое имя получила дочь Пэрис Хилтон и когда она появилась на свет. Об этом пишет Blast.

Девочку назвали Лондон Мэрилин Хилтон Реум. В свидетельстве также указано, что датой рождения малыша является 11 ноября 2023 года.

42-летняя Пэрис ждала почти две недели, чтобы представить миру новость о появлении на свет дочери от мужа Картера Реума, 42, своим подписчикам в Instagram после рождения Лондон суррогатной матерью.

"Спасибо за мою девочку", — подписала она фотографию розового наряда 24 ноября.

У Пэрис Хилтон родилась дочь

Ранее Пэрис объяснила, что решила держать в тайне свой материнский путь, потому что ее жизнь "была настолько публичной". Впоследствии светская львица признавалась, что из-за травм подросткового возраста также не смогла бы сама выносить ребенка, поскольку когда-то пережила сексуальное насилие.

В начале 2023 года в семье Пэрис и Картера было первое пополнение. У супругов родился сын Феникс. Малыш появился на свет также с помощью суррогатной мамы, а сейчас является частой звездой соцсетей светской львицы.

Пэрис Хилтон с сыном

Напомним, экс-жених Пэрис Хилтон признался, почему их свадьба сорвалась.

Также Фокус писал о первых рассказах Пэрис Хилтон о ее новорожденной дочери Лондон.