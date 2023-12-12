Дженнифер Энистон рассказала об откровенной сцене секса в "Утреннем шоу"

Актриса снималась вместе с актером Джоном Хэммом.

Дженнифер Энистон играет вместе с Джоном Хэммом, звездой сериала "Безумцы" в третьем сезоне ее шоу Apple TV+ "Утреннее шоу". И один из эпизодов ошеломил зрителей откровенной сценой между актерами. 54-летняя Энистон была совершенно обнажена. Но в интервью она призналась, что чувствовала себя очень комфортно. Об этом пишет Variety.

В новом выпуске журнала Энистон рассказала своей коллеге по сериалу "Утреннее шоу" Риз Уизерспун, что она чувствовала, снимаясь с известным голливудским красавчиком Хэммом.

"Они спросили нас, хотим ли мы координатора по интимным вопросам. Я из былых времен, поэтому я подумала: "Что это значит?". Они сказали: "Когда кто-то спрашивает тебя, в порядке ли ты", а я такая: "Пожалуйста, это достаточно неловко! Мы опытные — мы можем разобраться в этом", — пошутила Энистон, отметив, что Джон Хэмм был настоящим джентльменом.

Сцена между Энистон и Хэммом

В сериале она играет ведущую новостей Алекс Леви, а Джон играет Пола Маркса, технического миллиардера.

В эпизоде ​​третьего сериала "Студент из Стэнфорда", который вышел в эфир в октябре, Алекс брала интервью у Пола в его особняке в Хэмптоне.

Напряженное и тяжелое интервью вызвало искру между ними, и после того, как оно закончилось, они вместе оказались в постели.

В постельной сцене оба актера были полностью обнажены, а Дженнифер выглядела так же потрясающе, как и в своей первой обнаженной сцене в фильме "Расставание" в 2006 году.

Трейлер "Утреннего шоу"

Звезда сериала "Друзья" недавно рассказала, как ей удается поддерживать такую ​​впечатляющую форму, в откровенном интервью в прошлом месяце.

Она назвала четыре главных правила, по которым она живет.

Энистон сказала: "Я пью много воды, ежедневно двигаюсь, стараюсь есть цельные, свежие продукты и сплю как можно больше".

"Последняя часть является для меня сложной, но она очень важна. Я чувствую это, когда не получаю достаточно отдыха. В дополнение ко всему этому, я стараюсь очень внимательно относиться к тому, что впускаю в свое свободное пространство. Наш мир действительно переживает некоторые трудности, и я знаю, что мы все очень заботимся об этом, но иногда я думаю, что нам необходимо выключить шум", — сказала актриса.

"Утреннее шоу" уже получило досрочное продление на четвертый сезон.

Драма, удостоенная премий "Эмми", SAG и Critics Choice, рассказывает работе утренней программы новостей и о всех, кто связан с этой индустрией.

Напомним, в американском сериале "Утреннее шоу" вспомнили о войне в Украине и российских обстрелах Мариуполя, в частности больницы. Это четвертый эпизод шоу от Apple TV+, который вышел 27 сентября. Интересно, но в российском дубляже от некоторых студий этот эпизод вообще перевели некорректно, полностью переврав смысл, сказанного главными героями.