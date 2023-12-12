Хайди Клум замечена на редком свидании с мужем (фото)

Звезда подиумов и музыкант сходили за рождественскими покупками.

50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум провела время с мужем Томом Каулитцем, 34, когда они ходили за покупками в The Grove в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и телеведущая была одета в пальто из змеиной кожи и широкие джинсы. Хайди держала своего 34-летнего мужа за руку, демонстрируя глянцевый яблочно-красный маникюр. Свой образ Клум сочетала с сапогами на шпильке с леопардовым принтом.

Со своей стороны, Том, который является музыкантом группы Tokio Hotel, был одет в черный свитер с длинными рукавами и черные брюки в рубчик. К образу возлюбленный топ-модели добавил солнцезащитные очки.

Пара, которая поженилась в 2019 году, остановилась в Nordstrom и оставила место с двумя светлыми бумажными пакетами.

Хайди Клум и Том Каулитц

Модель также носила слегка тонированные солнцезащитные очки-авиаторы и добавила к образу длинную золотую цепочку с круглым кулоном-медальоном.

Пара, которая жената более четырех лет, пока общих детей не имеет. Тем временем у Хайди подрастают наследники от предыдущих союзов, в частности, дочь Лени идет по стопам звездной мамы и строит карьеру в модельной отрасли.

Дочь Хайди Клум Фото: leniklum

Напомним, Хайди Клум показала забавное фото со своими наследниками.

Также Фокус писал о воссоединении Лени Клум с отчимом Силом на День примирения 2023.