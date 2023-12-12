Новогодний тренд: все о русалочьем маникюре с блестками

Один из главных трендов на этот новый год – маникюр с блестящими акцентами.

Скоро новый год, а значит, пора подбирать праздничный дизайн маникюра. Новый год обычно предполагает или дизайн маникюра в традиционно красно-зеленой гамме, или минималистичный маникюр с яркими акцентами. Об этом пишет Elle.

Или же смесь двух трендов последних месяцев: mermaidcore, или русалочьего маникюра, и маникюра с блестками и глиттером. Последний тренд не выходит из моды уже много лет, и только вариации украшения ногтей блестящими акцентами меняется.

Русалочий маникюр

Mermaidcore предполагает блестки в голубоватых и розовых оттенках, как хвост у фентезийных русалок. Можно покрыть блестками всю поверхность ногтя, а можно украсить блестками лишь кончики.

Русалочий маникюр

Что, к слову, весьма экономно, ведь накрашенные таким образом ногти долгое время сохраняют опрятный вид.

Снежный маникюр

Вариация на тему традиционного френча и русалочьего маникюра, но с новогодним настроением – это снежный маникюр.

Снежный маникюр

Это выглядит так, будто вы окунули кончики пальцев в свежий снег. Используйте золотую и серебряную фольгу на прозрачном базовом покрытии. Вы можете накладывать слои на кончики для создания эффекта снежинок.

Зигги Стардаст

Атмосфера дискотеки 1970-х и, конечно, много блесток. Чтобы сделать такой эффектный маникюр, используют скотч, чтобы заблокировать участки, и зарисовывают участки блестками, чтобы получился яркий и блестящий дизайн.

Зигги Стардаст

Осталось только стать рок-легендой на новогдней вечеринке.

Позолоченный нюдовый

И невероятно изящный и элегантный маникюр, который подойдет не только для нового года, но и для любого праздника.

Позолоченный нюдовый Фото: Instagram nailsbymei

Добавьте искры нейтральному лаку, подчеркнув кончики и кутикулу тщательно расставленными золотыми блестками.

Хромированные кончики

Еще один новогодний тренд с намеком на mermaidcore, это хромированный маникюр.

Хромированные кончики

Можно покрыть блестящим лаком весь ноготь целиком, а можно лишь сделать легкое напыление на кончики, оставив лунку ногтя незакрашенной. Выглядит такой дизайн очень изящно и изысканно.

Напомним, ранее Фокус писал о главных трендах маникюра на начало зимы 2023. В моде этой зимой готический черный маникюр, винный цвет ногтей и конфетно-красный маникюр.