Черный, или блестящий: топовые тренды маникюра на начало зимы 2023

Это лучшие осенние тенденции в маникюре 2023 года, которые стоит попробовать прямо сейчас.

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Эксперты по маникюру считают, что в моду вернулись черные ногти в готическом стиле, минимализм и конечно яркие образы с хромированными ногтями. И хоть длинные ногти все еще в моде, естественная длина и закругленные кончики также все чаще появляются в модных блогах. Все-таки такая длина удобней для повседневной носки, чем заостренные стилеты. О модных трендах в маникюре пишет Cosmopolitan.

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Готиккор, или маникюр в готическом стиле

Самый главный тренд 2023 года — это маникюр в готическом стиле. Он был на всех подиумах, от Maison Margiela до Dior и Proenza Schouler. Этот тренд намекает на эпоху эмо начала 2000-х.

Ногти в стиле готиккор

Попробуйте полностью матово-черные ногти, или глянцевые. Но можно и смешать два этих тренда для элегантного стиля в духе французского маникюра.

Маникюр с шипами

И разновиднсть готического маникюра – маникюр с шипами. Не слишком подходит для повседневной носки, но точно впечатлит на вечеринке. Это отсылка к классическим туфлям Valentino каблуки которых украшали шипы.

Галактические ногти и бархатные ногти

Объединяет эти два тренда блеск и искры. Галактический стиль подразумевает хромированный блеск многохромных блестящих покрытий с глубокими оттенками драгоценных камней.

Галактические ногти

Эксперты рекомендуют использовать несколько разных оттенков, чтобы покрытие напоминало фото НАСА из космоса.

Бархатные ногти – это тот самый маникюр с магнитами, благодаря которому ваши ногти выглядят мерцающими. Эксперты рекомендуют "поиграть" с магнитами, чтобы создать нечеткую бархатистую текстуру.

Бархатные ногти

Такой маникюр можно завершить блестящим верхним слоем и стразами для еще более ослепительного эффекта.

Винные ногти и конфетно-красный маникюр

Два оттенка красного, которые входят в моду каждую осень и зиму, когда хочется чего-то яркого, классического и благородного.

Винные ногти

Винные ногти темно-красного цвета считают слегка приглушенной версией совершенно черных ногтей в стиле готик. Кроме того, здесь можно выбирать из оттенков, например темно-коричневато-красного цвета или фиолетового оттенка мерло с ягодными тонами.

Конфетно-красные ногти – это классика. Тем более, что этой осенью и зимой красный цвет назвали цветом сезона.

Конфетно-красные ногти

Ярко-красные ногти распространились по всему TikTok и матера маникюра рекомендуют попробовать или ровное алое покрытие, или же дополнить его серебристыми, или золотитыми акцентами.

Напомним, ранее Фокус писал о самых популярных оттенках маникюра на последний месяц осени 2023.