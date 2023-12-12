Последнее Новолуние в этом году: когда будет и что нельзя делать

Завтра, 13 декабря, произойдет последнее Новолуние этого года в знаке Стрельца. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит последнее Новолуние в этом году и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Когда последнее Новолуние в этом году?

Последнее Новолуние в этом году произойдет завтра в 01:32 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Последнее осеннее Новолуние в этом году состоится в знаке Стрельца. Новолуние в этом огненном знаке будет подталкивать нас к принятию серьезных решений, а также способствовать достижению поставленных целей, если проделана упорная работа в этом направлении. Энергии Стрельца усиливают амбиции, люди склонны задавать себе высокую планку, но поскольку сейчас период ретро Меркурия, то после его завершения 2 января, произойдет переоценка всего, что запланировано во второй половине декабря 2023.

Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

планировать ближайшее будущее;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чек ап организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Также Фокус писал лунный календарь на декабрь 2023 года