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Последнее Новолуние в этом году: когда будет и что нельзя делать

Наталья Гулий
Фото: Getty Images

Завтра, 13 декабря, произойдет последнее Новолуние этого года в знаке Стрельца. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит последнее Новолуние в этом году и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Когда последнее Новолуние в этом году?

Последнее Новолуние в этом году произойдет завтра в 01:32 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Последнее осеннее Новолуние в этом году состоится в знаке Стрельца. Новолуние в этом огненном знаке будет подталкивать нас к принятию серьезных решений, а также способствовать достижению поставленных целей, если проделана упорная работа в этом направлении. Энергии Стрельца усиливают амбиции, люди склонны задавать себе высокую планку, но поскольку сейчас период ретро Меркурия, то после его завершения 2 января, произойдет переоценка всего, что запланировано во второй половине декабря 2023.

Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

  • планировать ближайшее будущее;
  • решать финансовые вопросы, раздавать долги;
  • заниматься творчеством;
  • заниматься благотворительностью;
  • физические нагрузки;
  • заниматься йогой и медитациями;
  • делать чек ап организма;
  • заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

  • начинать новые важные дела (только планировать);
  • путешествовать, особенно далеко;
  • делать уколы красоты и пластические операции;
  • употреблять алкоголь и жирную пищу;
  • совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

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