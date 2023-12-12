Последнее Новолуние в этом году: когда будет и что нельзя делать
Завтра, 13 декабря, произойдет последнее Новолуние этого года в знаке Стрельца. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.
Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит последнее Новолуние в этом году и что нельзя делать во время этой фазы Луны.
Когда последнее Новолуние в этом году?
Последнее Новолуние в этом году произойдет завтра в 01:32 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.
Последнее осеннее Новолуние в этом году состоится в знаке Стрельца. Новолуние в этом огненном знаке будет подталкивать нас к принятию серьезных решений, а также способствовать достижению поставленных целей, если проделана упорная работа в этом направлении. Энергии Стрельца усиливают амбиции, люди склонны задавать себе высокую планку, но поскольку сейчас период ретро Меркурия, то после его завершения 2 января, произойдет переоценка всего, что запланировано во второй половине декабря 2023.
Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.
Что можно делать во время Новолуния:
- планировать ближайшее будущее;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься творчеством;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чек ап организма;
- заниматься домашними и бытовыми делами.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
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