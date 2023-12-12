Останній Молодик цього року: коли буде і що не можна робити

Завтра, 13 грудня, відбудеться останній Молодик цього року в знаку Стрільця. Він знаменує час для планування і закладання намірів.

Related video

Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане останній Молодик цього року і що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Коли останній Молодик цього року?

Останній Молодик цього року відбудеться завтра о 01:32 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.

Останній осінній Молодик цього року відбудеться в знаку Стрільця. Молодик у цьому вогняному знаку підштовхуватиме нас до ухвалення серйозних рішень, а також сприятиме досягненню поставлених цілей, якщо виконано наполегливу роботу в цьому напрямку. Енергії Стрільця підсилюють амбіції, люди схильні ставити собі високу планку, але оскільки зараз період ретро Меркурія, то після його завершення 2 січня відбудеться переоцінка всього, що заплановано в другій половині грудня 2023 року.

Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

планувати найближче майбутнє;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чек ап організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

Також Фокус писав місячний календар на грудень 2023 року