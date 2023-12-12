Останній Молодик цього року: коли буде і що не можна робити
Завтра, 13 грудня, відбудеться останній Молодик цього року в знаку Стрільця. Він знаменує час для планування і закладання намірів.
Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане останній Молодик цього року і що не можна робити під час цієї фази Місяця.
Коли останній Молодик цього року?
Останній Молодик цього року відбудеться завтра о 01:32 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.
Останній осінній Молодик цього року відбудеться в знаку Стрільця. Молодик у цьому вогняному знаку підштовхуватиме нас до ухвалення серйозних рішень, а також сприятиме досягненню поставлених цілей, якщо виконано наполегливу роботу в цьому напрямку. Енергії Стрільця підсилюють амбіції, люди схильні ставити собі високу планку, але оскільки зараз період ретро Меркурія, то після його завершення 2 січня відбудеться переоцінка всього, що заплановано в другій половині грудня 2023 року.
Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.
Що можна робити під час Молодика:
- планувати найближче майбутнє;
- вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
- займатися творчістю;
- займатися благодійністю;
- фізичні навантаження;
- займатися йогою і медитаціями;
- робити чек ап організму;
- займатися домашніми та побутовими справами.
Що не можна робити в Молодик:
- починати нові важливі справи (тільки планувати);
- подорожувати, особливо далеко;
- робити уколи краси та пластичні операції;
- вживати алкоголь і жирну їжу;
- здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).
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