Місячний календар на грудень 2023 року: які дні будуть несприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що коли в грудні Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць року будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в грудні 2023 року

Молодик: 13 грудня о 01:31

Повний місяць: 27 грудня о 02:32

Зростальний Місяць: 14-26 грудня

Спадний Місяць: 1-12 грудня, 28-31 грудня

Місячний календар на грудень 2023 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у грудні вважаються такі дати: 4, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 грудня.

Місячний календар на грудень 2023 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих у грудні справ вважаються дати: 3, 14, 20, 21, 24, 31 грудня. Також краще нічого не планувати на 20 грудня — перенесіть усі справи на інший день.

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