69-летняя Опра Уинфри призналась, как на самом деле похудела на 18 кг

Опра Уинфри не отрицает, что имела желание легко похудеть, однако так и не решилась на прием препарата оземпик.

Известная американская актриса и телеведущая Опра Уинфри, которая в свои 69-лет похудела почти на 20 килограммов, открыла секрет, который помог ей избавиться от лишнего веса. Как пишет издание The Independent, телеведущую обвиняли в приеме препарата оземпик, которым часто пользуются звезды, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Отметим, что оземпик — это лекарственный препарат, который назначают больным сахарным диабетом. Однако в последнее время его часто используют известные люди для быстрого похудения.

Однако сама телезвезда отрицает данный факт. Она подтвердила, что действительно смогла похудеть на 18 килограммов, но не с помощью препарата, а благодаря комплексному подходу.

Уинфри не скрывает, что намеревалась приобрести препарат, чтобы быстрее избавиться от веса, однако все же приняла решение работать комплексно, поскольку давно имеет проблемы с лишним весом и всю жизнь пытается похудеть. Более того, телеведущая хотела принимать препарат раз в неделю, чтобы ускорить результат. Однако поняла, что это слишком легкий результат для нее.

Она отметила, что приложила много усилий, чтобы получить желаемый результат, ведь было время, когда ее вес был 107 килограммов.

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