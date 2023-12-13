36-летняя Хилари Дафф сообщила, что скоро в четвертый раз станет мамой

Актриса уже родила троих детишек, однако судя по всему она планирует рожать еще не раз.

Известная голливудская актриса и певица Хилари Дафф сообщила, что беременна четвертым ребенком. Сделала она это оригинально, показав в своем Instagram семейные фото, на которых виднеется ее округлый животик.

Судя по размеру животика, актриса уже вскоре должна родить четвертого ребенка.

На фото, которое опубликовала Хилари, видно ее мужа Мэттью Кома. Рядом с ним забавно позируют их общие дочери Бэнкс, которой 4 года и Мэй, которой только 2 года. Со стороны Хилари сидит ее старший сын Лука, которому уже 11 лет, от первого брака с Майком Комри.

Актриса была не многословной в заметке под фото, лишь написала коротко "Сюрприз-сюрприз". Новость для поклонников Хиллари действительно была неожиданной, ведь они не понимают, как так долго она держала в тайне такую радостную весть.

Конечно под фото поклонники звездной семьи начали писать поздравительные слова.

"Я знал, что у нее будет еще один! Я почувствовал это! Поздравляю!"

"МОЯ ИКОНА. У меня будет четверо детей, потому что у вас четверо детей".

"Ах, поздравляю!!! Мы знали, что это произойдет и мы знали, что именно так вы об этом сообщите".

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