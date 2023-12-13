Канье Уэст ввязался в скандал с песней группы Backstreet Boys (видео)

Рэпер не получил разрешения Backstreet Boys использовать их хит "Everybody" в новом треке, хотя это заглавная песня его нового альбома.

Канье Уэст ввязался в новый скандал, на этот раз с группой Backstreet Boys, он использовал их хит 1997 года в своей песне с нового альбома, которую представил в начале этой недели в Майами. Этот скандал последовал за антисемитским скандалом и секс-скандалом в Венеции. Об этом пишет Daily Mail.

Предстоящий совместный альбом Канье Уэста Vultures может оказаться под угрозой из-за того, что ему, как сообщается, не удалось получить разрешение на использование сэмпла Backstreet Boys.

Скандальный 46-летний рэпер в последнее время дразнил поклонников треком, включающим значительный отрывок из культового хита бойз-бэнда 1997 года, который также включает дополнительную интерполяцию мелодии соавтора Уэста по альбому Тай Долла Сайна.

Everybody Канье Уэста

Он спел песню полностью на вечеринке по случаю презентации альбома в понедельник вечером, когда он также шокировал фанатов, надев заостренный черный тканевый капюшон, напоминающий униформу Ку-клукс-клана.

Источники, близкие к Backstreet Boys, сообщили, что Уэст так и не получил разрешения на выборку от группы, в которую входят участники Ник Картер, Хоуи Дороу, Брайан Литтрелл, Эй Джей Маклин и Кевин Ричардсон. Что ставит под угрозу новый хит Уэста.

Видео рэпера, исполняющего трек для восторженной публики, показывает, что его песня, которая, как указано в трек-листе, также называется "Everybody", начинается с того, что звучит как замедленный, сдвинутый по высоте отрывок из вступительного сингла Backstreet Boys: наряду с дополнительными перкуссионными, басовыми и синтезаторными тонами.

Но журналисты TMZ добавляют, что версия песни, сыгранная в Майами на презентации его альбома, также, похоже, содержит дополнительные голоса, исполняющие припев, что может означать, что технически это не сэмпл, а скорее интерполяция или новое исполнение музыки без оригинального трека.

Backstreet Boys - Everybody

Как отмечает издание, предполагаемое отсутствие у Уэста разрешения на "Everybody" может пошатнуть его стратегию выпуска альбома, поскольку, как сообщается, он планирует выпустить свой LP Vultures на этой неделе.

По словам журналиста, от Уэста по-прежнему потребуется указать авторов оригинальных песен, Денниза Попа и Макса Мартина, и выплатить гонорары, но ему, скорее всего, не понадобится разрешение от первоначальных исполнителей, если версия песни не является образцом их оригинальной записи.

Неясно, связался ли Уэст с кем-либо из первоначальных авторов песен, разрешение, хотя рэп-продюсеры нередко предпочитают просить прощения вместо того, чтобы просить разрешения.

Источники, близкие к Backstreet Boys, не уточнили, обратился ли Уэст к группе и получил отказ, или же он так и не удосужился связаться с ними по поводу использования их песни, которой уже более четверти века.

Напомним, ранее Канье Уэст и его девушка Бьянка Цензори, на которой, как он сам утверждает, женился, появились на публике в их обычной "униформе": рэпер был одет, а Бьянка была полуголой и прикрывала грудь плюшевой игрушкой.