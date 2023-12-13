РФ отбрала виллу у Софии Ротару

Певица официально не комментирует ситуацию со своим имуществом, которое находится на подконтрольной россиянам территории.

76-летняя певица Софии Ротару потеряла свою недвижимость на территории аннексированного Крыма в Ялте. Об этом стало известно из уст бывшего украинского политика, а ныне российского пропагандиста Олега Царева.

По его словам, из-за открытой поддержки Софии Ротару украинской армии, она потеряла свое имущество на территории оккупированного Крыма. Таким образом оккупанты отобрали дорогостоящую виллу, которая принадлежала певице.

Как заявил Царев, таким образом оккупанты дали понять певице, что она выбрала не ту сторону. Поэтому решили "национализировать" виллу на Ялтинской набережной.

Оккупанты отобрали у Софии Ротару виллу в Крыму Оккупанты отобрали у Софии Ротару виллу в Крыму Оккупанты отобрали у Софии Ротару виллу в Крыму

Конечно все это произошло официально в органах местной власти. Побудило к таким действиям оккупантскую власть открытое пропагандирование Софии Ротару военных ВСУ. Поскольку, 6 декабря, певица публично опубликовала на своей официальной странице в Инстаграм поздравление с днем Святого Николая картинку, где Святой Николай сидит на руках у украинских защитников, у оккупантов не было другого выбора, как признать ее предательницей.

Стоит отметить, что ранее в российских СМИ появилась информация, что нынешние власти Крыма планируют отобрать у певицы отель "Вилла София", которым она владеет в Ялте. Якобы Ротару знала о таких планах оккупантов и хотела продать свое владение, однако ей это не удалось. Сама певица никак не комментирует ситуацию со своей недвижимостью.

По словам Царева, российские оккупанты таки забрали недвижимость Ротару и уже имеют цель продать ее, а полученные средства отправить на поддержку своей армии.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что оккупанты продали квартиру, которой владел в Ялте Владимир Зеленский.

Напомним, внук Софии Ротару, который незаконно выехал из Украины, дал первое публичное интервью.