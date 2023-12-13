Вечно юная первая леди Южной Кореи выбрала оригинальный наряд для королевского банкета в Нидерландах

Король Виллем-Александр и его супруга Максима принимали у себя президента Юн Сок Еля и его жену Ким Кон Хи.

Днем ранее стартовал официальный визит президента Южной Кореи Юн Сок Еля и первой леди Ким Кон Хи в Нидерланды. Традиционно, их встречали король и королева Нидерландов. И после официальных мероприятий состоялся государственный банкет в Амстердаме. На котором королева Максима блистала в бархатном платье винного цвета и тиаре, а первая леди Южной Кореи продемонстрировала свое безупречное чувство стиля в эффектном платье с пышной юбкой. Об этом пишет Daily Mail.

Король и королева Нидерландов провели государственный банкет в честь президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его жены Ким Кеон Хи, которые в настоящее время находятся с государственным визитом в Нидерландах — всего через месяц после того, как их приняли в Великобритании король Чарльз и королева Камилла.

На церемонии на исторической центральной площади Дам в Амстердаме Юн и Виллем-Александр осмотрели почетный военный караул и пообщались с детьми, размахивающими корейскими и голландскими флагами.

Президент Южной Кореи и король Нидерландов с супругами

А вечером состоялся государственный банкет. На котором все внимание было приковано к приглашенным дамам и особенно к первой леди Южной Кореи.

Первая леди Южной Кореи с супругом Фото: Getty Images

51-летняя Ким Кон Хи снова поразила своим невероятно юным обликом. И своим оригинальным вечерним нарядом. Первая леди выбрала черное платье лаконичного фасона с пышной юбкой и рукавами. А образ дополнила темно-синими короткими перчатками и минимальным набором украшений, которые не отвлекали внимание от ее элегантной укладки и лица.

На государственном банкете королева Максима сияла в платье длиной до пола с длинными рукавами, пышной юбкой и кружевными вставками. Наряд винного цвета королева дополнила тиарой с рубинами.

Президент Южной Кореи с супругой и король Нидерландов с супругой Фото: Getty Images

Напомним, президент Южной Кореи начал визит в Нидерланды во вторник (12 декабря), надеясь создать "чип-альянс" между двумя мировыми производителями полупроводников на фоне растущей технологической напряженности с Китаем.

Государственный банкет в Нидерландах

Юн Сок Ель станет первым иностранным лидером, который посетит строго контролируемые производственные мощности "чистых помещений" голландского технологического гиганта ASML, который производит передовые машины для производства полупроводниковых чипов.

Эти высокотехнологичные чипы являются источником "жизненной силы" глобальной экономики, их можно найти во всем: от смартфона в вашем кармане до автомобиля, которым вы управляете, но полупроводники также стали полем битвы между Китаем и Западом.

Вашингтон и Нидерланды входят в число держав, которые ввели ограничения на экспорт современного оборудования для производства чипов в Китай, опасаясь, что Пекин может использовать его для производства новейшего оружия.

Поскольку конкуренция с Китаем обостряется, полупроводниковая промышленность становится "стратегически более важной, чем когда-либо прежде, что делает этот визит в Нидерланды особенно значимым", добавил Юн.

Во время его визита на ASML к Юну присоединятся руководители крупнейших производителей чипов Samsung Electronics и SK Hynix.

Ожидается, что две страны подпишут несколько соглашений после встречи Юна и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в среду.

Ранее президент и первая леди Южной Кореи посетили Великобританию, где в их честь устроил пышный банкет король Чарльз и королева Камилла.