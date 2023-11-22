Секреты красоты поразительно юной 51-летней первой леди Южной Кореи

Ким Кон Хи в элегантном черном платье появилась на государственном приеме в Букингемском дворце и выглядела едва ли не моложе Кейт Миддлтон.

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Первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи вышла в свет вместе со своим супругом. Президентская чета посетила государственный банкет в Букингемском дворце, устроенный для них королем Чарльзом и королевой Камиллой. И юный облик первой леди теперь бурно обсуждается таблоидами. Об этом пишет Daily Mail.

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Ким Кон Хи и Юн Сок Ель на приеме в Букингемском дворце Фото: Getty Images

Один дерматолог-косметолог рассказал, что "замечательный внешний вид госпожи Ким, бросающий вызов возрасту", можно "приписать комбинации различных неинвазивных косметических процедур".

Эйнас Муса, основатель дерматологической клиники Perla, сказал: "Такие процедуры, как наполнители лица и ботокс, обычно позволяют добиться молодого вида без необходимости хирургического вмешательства".

"Эти процедуры могут помочь разгладить тонкие морщинки и восстановить объем, придавая естественный молодой вид", — добавил эксперт. Было также высказано предположение, что сияющий вид первой леди мог быть обусловлен минимальным макияжем и строгим режимом ухода за кожей.

"Сияющая кожа первой леди может быть результатом тщательного ухода за кожей, потенциально включающего медицинские процедуры по уходу и передовые продукты по уходу за кожей", — отмечает косметолог.

Также она предполагает, что Ким Кон Хи сбалансировано питается, регулярно делает физические упражнения и не забывает увлажнять кожу.

Ким Кон Хи и король Чарльз Фото: Getty Images

Тем временем Лора Кей, эксперт по красоте и основательница Laura Kay London, отметила, что первая леди выглядела "яркой и сияющей, но в то же время естественной".

Она также указала, что госпожа Ким делает минимальный макияж, лишь слегка подчеркивая глаза и губы. Волосы первая леди предпочитает укладывать просто и изящно, чтобы не отвлекать внимания от лица.

"Как известно многим экспертам, чтобы выглядеть естественно, требуется тщательная подготовка и работа, проделанная за кулисами для достижения идеального внешнего вида: некоторые излюбленные приемы знаменитостей включают перманентный макияж и лазерные процедуры. С помощью процедур вы можете буквально повернуть время вспять, чтобы выглядеть молодо и свежо. Первая леди получит доступ к лучшему; похоже, что ей сделали филлеры и ботокс, поскольку ее кожа выглядит слегка натянутой", — отметила Лора.

По ее мнению, первая леди Южной Кореи также делала пилинг и лазерную шлифовку.

На приеме в Букингемском дворце Ким Кон Хи была в элегантном черном вечернем платье, а королева Камилла и принцесса Уэльская появились в роскошных нарядах и тиарах из королевской шкатулки.