Невероятно юная 51-летняя супруга президента Кореи встретилась с Чарльзом III
Ким Кон Хи вместе с супругом прибыла с официальным визитом в Великобританию.
Сегодня в Великобританию прибыли президент Южной Кореи Юн Сок Ель и его супруга, Ким Кон Хи. Первую леди Южной Кореи часто обсуждают из-за ее поразительно юного и даже, как пишут таблоиды, "кукольного" облика. Президент и первая леди уже встретились с королем Чарльзом, королевой Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Они наблюдали за парадом, а в Букингемский дворец гости отправились на старинной карете. Об этом пишет Daily Mail.Важно
Юн и его жена, прибывшие в Великобританию в понедельник, получат полное обслуживание на красной дорожке во время насыщенного событиями тура – первого государственного визита южнокорейского лидера за десятилетие.
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Для короля Чарльза это первый государственный визит иностранного лидера после его коронации в мае. И второй с того момента, как он воцарился на троне после смерти матери, королевы Елизаветы.
Все началось с торжественного приема, когда Юна и его супругу встречали король Чарльз и принц Уильям с супругами.
После президент и его супруга отправилась на частный обед в Букингемском дворце, а затем посетила Вестминстерское аббатство.
Вечером их ждет большой государственный банкет во дворце, куда приглашены 170 гостей.
Для встречи с королем Ким Кон Хи выбрала пальто модного в этом сезоне серого цвета. Образ она дополнила серыми колготками и черными туфельками на шпильке.
Наряд первой леди Южной Кореи получился очень элегантным и подходящим для пасмурной лондонской погоды.
Поездка также носит деловой характер.
Юн и Риши Сунак должны будут договориться об углублении сотрудничества, а их министры должны были начать переговоры по обновленному соглашению о свободной торговле.
"Ожидается, что торговля и инвестиции будут ключевыми направлениями визита", — заявили ранее на Даунинг-стрит.
Правительство Великобритании стремится заключить новые соглашения со странами по всему миру после выхода из Европейского Союза, особенно с быстрорастущими экономиками в Индо-Тихоокеанском регионе.
Для встречи президента Южной Кореи Кейт Миддлтон выбрала яркий красный ансамбль: пальто-кейп она дополнила широкополой шляпой.