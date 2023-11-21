Неймовірно юна 51-річна дружина президента Кореї зустрілася з Чарльзом III

Кім Кон Хі разом із чоловіком прибула з офіційним візитом до Великої Британії.

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Сьогодні до Великої Британії прибули президент Південної Кореї Юн Сок Єль і його дружина, Кім Кон Хі. Першу леді Південної Кореї часто обговорюють через її разюче юний і навіть, як пишуть таблоїди, "ляльковий" вигляд. Президент і перша леді вже зустрілися з королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Вони спостерігали за парадом, а в Букінгемський палац гості вирушили на старовинній кареті. Про це пише Daily Mail.

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Юн і його дружина, які прибули до Великої Британії в понеділок, отримають повне обслуговування на червоній доріжці під час насиченого подіями туру — першого державного візиту південнокорейського лідера за десятиліття.

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Для короля Чарльза це перший державний візит іноземного лідера після його коронації в травні. І другий з того моменту, як він запанував на троні після смерті матері, королеви Єлизавети.

Візит президента Південної Кореї до Великої Британії Фото: Getty Images

Усе почалося з урочистого прийому, коли Юна і його дружину зустрічали король Чарльз і принц Вільям із подружжям.

Після президент і його дружина вирушила на приватний обід у Букінгемському палаці, а потім відвідала Вестмінстерське абатство.

Увечері на них чекає великий державний банкет у палаці, куди запрошено 170 гостей.

Для зустрічі з королем Кім Кон Хі обрала пальто модного цього сезону сірого кольору. Образ вона доповнила сірими колготками і чорними туфельками на шпильці.

Вбрання першої леді Південної Кореї вийшло дуже елегантним і відповідним для похмурої лондонської погоди.

Візит президента Південної Кореї до Великої Британії

Поїздка також має діловий характер.

Юн і Ріші Сунак повинні будуть домовитися про поглиблення співробітництва, а їхні міністри повинні були почати переговори щодо оновленої угоди про вільну торгівлю.

"Очікується, що торгівля та інвестиції будуть ключовими напрямками візиту", — заявили раніше на Даунінг-стріт.

Уряд Великої Британії прагне укласти нові угоди з країнами по всьому світу після виходу з Європейського Союзу, особливо зі швидкозростаючими економіками в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Для зустрічі президента Південної Кореї Кейт Міддлтон вибрала яскравий червоний ансамбль: пальто-кейп вона доповнила крислатим капелюхом.