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Стиль життя

Неймовірно юна 51-річна дружина президента Кореї зустрілася з Чарльзом III

Кейт Міддлтон, Кім Кон Хі, Юн Сок Ель, принц Вільям
Фото: Getty Images | Візит президента Південної Кореї та першої леді до Великої Британії

Кім Кон Хі разом із чоловіком прибула з офіційним візитом до Великої Британії.

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Сьогодні до Великої Британії прибули президент Південної Кореї Юн Сок Єль і його дружина, Кім Кон Хі. Першу леді Південної Кореї часто обговорюють через її разюче юний і навіть, як пишуть таблоїди, "ляльковий" вигляд. Президент і перша леді вже зустрілися з королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Вони спостерігали за парадом, а в Букінгемський палац гості вирушили на старовинній кареті. Про це пише Daily Mail.

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Юн і його дружина, які прибули до Великої Британії в понеділок, отримають повне обслуговування на червоній доріжці під час насиченого подіями туру — першого державного візиту південнокорейського лідера за десятиліття.

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Для короля Чарльза це перший державний візит іноземного лідера після його коронації в травні. І другий з того моменту, як він запанував на троні після смерті матері, королеви Єлизавети.

Кейт Міддлтон, Кім Кон Хі, Юн Сок Ель, принц Вільям Fullscreen
Візит президента Південної Кореї до Великої Британії
Фото: Getty Images

Усе почалося з урочистого прийому, коли Юна і його дружину зустрічали король Чарльз і принц Вільям із подружжям.

Після президент і його дружина вирушила на приватний обід у Букінгемському палаці, а потім відвідала Вестмінстерське абатство.

Увечері на них чекає великий державний банкет у палаці, куди запрошено 170 гостей.

Для зустрічі з королем Кім Кон Хі обрала пальто модного цього сезону сірого кольору. Образ вона доповнила сірими колготками і чорними туфельками на шпильці.

Вбрання першої леді Південної Кореї вийшло дуже елегантним і відповідним для похмурої лондонської погоди.

Візит президента Південної Кореї до Великої Британії

Поїздка також має діловий характер.

Юн і Ріші Сунак повинні будуть домовитися про поглиблення співробітництва, а їхні міністри повинні були почати переговори щодо оновленої угоди про вільну торгівлю.

"Очікується, що торгівля та інвестиції будуть ключовими напрямками візиту", — заявили раніше на Даунінг-стріт.

Уряд Великої Британії прагне укласти нові угоди з країнами по всьому світу після виходу з Європейського Союзу, особливо зі швидкозростаючими економіками в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Для зустрічі президента Південної Кореї Кейт Міддлтон вибрала яскравий червоний ансамбль: пальто-кейп вона доповнила крислатим капелюхом.