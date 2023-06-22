50-річна перша леді Південної Кореї відвідала Париж в елегантному чорно-білому ансамблі (фото)

Президентське подружжя прибуло до Європи.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та його дружина Кім Кон Хі відвідали Париж у рамках офіційної зустрічі з Еммануелем Макроном та першою леді Франції. Про це пишуть корейські ЗМІ.

50-річна перша леді Південної Кореї та її французька колега Бріжит Макрон обговорили зміцнення культурних і мистецьких обмінів під час дружнього обіду, який відбувся в Єлисейському палаці в Парижі.

Візит відбувся під час двосторонньої зустрічі президента Юн Сук Йоля та президента Франції Еммануеля Макрона того ж дня. Президентське подружжя Кореї відвідало Францію для участі в генеральній асамблеї Міжнародного виставкового бюро (BIE) на підтримку заявки Пусана на Всесвітню виставку 2030 року.

Президентські подружжя Франції та Південної Кореї Фото: Getty Images

Для візиту в Європу перша леді Південної Кореї обрала елегантний чорно-білий ансамбль. Тим часом її чоловік був у класичному костюмі з білою сорочкою та синьою краваткою.

Бріжит Макрон обрала образ у світлих відтінках. А Еммануель Макрон запропонував створити у Франції сад у корейському стилі.

Бріжит та Еммануель Макрони Фото: Getty Images

Юн Сок Йоль та Кім Кон Хі одружилися у 2012 році. Перша леді надає перевагу титулу "дружина президента". Вона молодша за свого чоловіка на 12 років. Дітей у подружжя немає.

Президент Південної Кореї та його дружина Фото: Getty Images

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Нагадаємо, 50-річна дружина президента Південної Кореї вразила молодим виглядом.

Також Фокус писав про зустріч перших леді України та Південної Кореї.