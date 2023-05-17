Дві перші леді: Олена Зеленська та дружина президента Південної Кореї позували журналістам у пастельних образах

Подружжя президентів продемонструвало справжній діловий шик.

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Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Республіки Корея, у рамках якого візьме участь у конференції "Азіатське лідерство". Про це УНН повідомили в Офісі президента України.

Олена Зеленська вперше вирушила з офіційним візитом до Південної Кореї та зустрілася з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, а також з першою леді Кім Кон Хі.

Із президентом Олена Зеленська говорила про нелетальну військову допомогу Києву. А Юн Сок Йоль пообіцяв, що Південна Корея продовжуватиме підтримувати український народ.

Олена Зеленська з президентом Південної Кореї та його дружиною Фото: Олена Зеленська/Telegram

Олена Зеленська повідомила, що із президентом вони обговорили потребу України у засобах ППО, щоб припинити ракетний тероризм країни-агресора.

"Потребує також засобів, щоб розмінувати ті пастки, які Росія залишила на нашій території, і в медичному обладнанні, щоб рятувати тих, кого агресорам вдалося поранити", — розповіла Олена Зеленська.

Після першої леді України зустрілася з дружиною президента Кім Кон Хі, яка займається культурною та громадською діяльністю.

Олена Зеленська розповіла, як постраждала культурна спадщина України під час війни з РФ та зазначила, що досвід Республіки Корея щодо збереження культурної спадщини знадобиться Україні.

Олена Зеленська на зустрічі з Кім Кон Хі Фото: Олена Зеленська/Telegram

"Користуючись нагодою, передала дружині Президента запрошення на третій саміт перших леді та джентльменів. На попередньому саміті, попри повітряні тривоги, ми з колегами з усього світу обговорювали відновлення країни, а на цьому поговоримо про ментальне відновлення людей", — зазначила Зеленська.

Для візиту до Південної Кореї дружина президента обрала два ефектні образи. Спочатку вона з'явилася у білому костюмі від українського бренду AMG. Укорочений жакет вирізняв цікавий крій у стилі кімоно. Образ перша леді доповнила сережками Guzema та вінтажною золотою брошкою Yves Saint Laurent у вигляді снопа пшениці.

Ефектний образ Олени Зеленської Фото: Олена Зеленська/Telegram

А перша леді Південної Кореї обрала шовкову блузу в пастельних тонах, вузьку спідницю та чорні туфельки. Зустріч проходила у невимушеній обстановці та на знак поваги до гості з України стіл був прикрашений букетом у квітах українського прапора.

Цю брошку Олена Зеленська вже одягала на прийом до ОАЕ раніше, коли отримувала нагороду з рук Гілларі Клінтон.

Другий образ першої леді України від українського бренду The Coat. Укорочену блузу перша леді прикрасила брошкою із символікою свого фонду Olena Zelenska Foundation.

Синій костюм для офіційного візиту Фото: Олена Зеленська/Telegram

Фонд сфокусований на трьох важливих напрямках: гуманітарній допомозі, освіті та медицині.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про першу леді Південної Кореї. Цікаво, але Кім Кон Хі вважає за краще, щоб її називали "дружина президента". Востаннє вона з'являлася на прийомі в Білому домі, який для неї та для її чоловіка влаштувала подружжя Байденів. Тоді 50-річна Кім Кон Хі вразила своїм юним "ляльковим" виглядом.